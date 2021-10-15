الجمعة 15 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

خالد جلال يفتتح معرض «موعد مع البهجة» بمركز الهناجر للفنون

معرض البهجة
معرض البهجة

افتتح المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي معرض فن تشكيلى للفنانة نجاة فاروق تحت عنوان (موعد مع البهجة) بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً فى حضور نخبة من الفنانين المثقفين، والمهتمين بالفن التشكيلي وذلك، مساء أمس الخميس، الموافق ١٤ أكتوبر ٢٠٢١.

وجاء في بيان  المعرض "هل تحيك الإبرة والخيط كل هذه البهجة والسرور كما صنعتها الفنانة التشكيلية نجاة فاروق، من خلال ٣٠ لوحة تأخذك بها الفنانة الى عالمها الخاص بحدسها و فطرتها السليمة البعيدة عن التكلف تأخذك إلى عالم مفعم بالطاقة الإيجابية والفرح والسرور بعيداً عن صراعات الحياة ، لوحات فنيه تحدت العبث بالبيئة وكل ما هو قبيح لتخرج بطاقة  تعكس الزخم اللونى حيث استعمال الخامات من البيئة المحيطة من خلال ما يسمى بفن "الكولاچ" لإعادة تدويرها بالخروج عن المألوف من استعمال الفرشاة والاقلام فقط، كما استعملت الفنانة الخيوط كَنسيج لتأكد على إغراقها فى محليتها و كأنها تقول لك هذا صنع في مصر  هذا التنوع يمثل التنوع الثقافي الذى تتميز به مصرنا الحبيب و يظهر تأثرها بالفن المصري القديم تظهر فى ألوان مثل الأصفر واللون الفيروزى والأزرق النيلى والأزرق الزهرى و كأنها من الماضى السحيق ليعانق اللون القرمزى والزهرى والأبيض التى تعبر عن زهور الطبيعة الخلابة، إذا أردت أن تأخذ هدنة بعيدًا عن معركة الحياة عليك بزيارة معرض "موعد مع البهجة" للفنانة نجاة فاروق.

جدير بالذكر أن المعرض مستمر حتى يوم ١٩ أكتوبر القاعة مفتوحة يوميا من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة التاسعة مساءً، ويتم اتباع كل الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة الجمهور.

المخرج خالد جلال قطاع شئون الإنتاج الثقافى معرض فن تشكيلي للفنانة نجاة فاروق موعد مع البهجة

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