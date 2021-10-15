الجمعة 15 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

270 ألف عبوة بـ 25 مليون جنيه.. ضبط مخزن منشطات جنسية في حدائق الأهرام

ضبط مخزن منشطات جنسية
ضبط مخزن منشطات جنسية

داهمت الأجهزة الأمنية بالجيزة بالتنسيق مع مباحث التموين أكبر مخزن للأدوية والمنشطات الجنسية داخل فيلا بمدينة حدائق الاهرام واحبطت ترويج 270 ألف علبة يقدر ثمنها بحوالي 25 مليون جنيه. 

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وردت معلومات للادارة العامة لمباحث التموين بالجيزة بتخزين كمية كبيرة من المنشطات الجنسية داخل فيلا بحدائق الأهرام، باخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة التحري حول صحة المعلومات واتخاذ الاجراءات اللازمة، شكل اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة. 

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أكدت التحريات صحة المعلومات، حيث تبين أن متهمان استأجرا فيلا بحدائق الأهرام لتخزين كميات كبيرة من الأدوية والمنشطات الجنسية عقب جلبها من الخارج مهربة في حاويات بضائع أخرى، تم إعداد مأمورية مسلحة من مباحث التموين برئاسة العميد وليد العشري مدير مباحث التموين بالجيزة وقوات من قسم الهرم برئاسة العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الهرم والمقدم احمد عصام رئيس مباحث الهرم نجحت في مداهمة الفيلا وعثر بداخلها على كميات ضخمة من الأدوية والمنشطات والعقاقير الجنسية بلغت ربع مليون عبوة مختلفة الأنواع. 

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ونجحت القوات في ضبط 2 متهمين وبحوزتهم سيارة بداخلها 20 ألف عبوة أخرى أعداها لترويجها وبيعها، وتبين من فحص مفتش الصحة أن تلك العبوات غير مصرح بتداولها ومجهولة المصدر وغير صالحه للاستهلاك الآدمي وغير مسجلة بوزارة الصحة المصرية. 

تم تحريز الكميات بمغرفة مفتشي التموين والصحة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

270 الف عبوة 24 مليون جنية مداهمة مخزن حدائق الأهرام

رئيس التحرير

وائل لطفي

كعب أخيل

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