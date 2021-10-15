أنشطة مركز نور البصيرة على طاولة القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج

اجتمع الدكتور مصطفي عبد الخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج مع أعضاء مجلس إدارة مركز «نور البصيرة لذوي الإعاقة في جلسته السادسة، وذلك بقاعة مجلس الجامعة بالحرم الجامعي القديم، بحضور الدكتور عماد الصوينع مدير المركز، والدكتورة سلمى عبدالمنعم نائب مدير المركز، الدكتور مصطفي زايد والدكتورة شادية احمد مصطفي ومحمد أبو طالب مدرب كمبيوتر بالمركز.

وأوضح عبد الخالق انه خلال الاجتماع تم مناقشة أنشطة المركز خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021-2022، والذي تضمن مجموعة من الدورات التدريبية والانشطة الرياضية والترفيهية، مؤكدًا علي ان ادارة الجامعة تحرص على توفير كافة الامكانيات من أجل احتواء طلاب ذوي الإعاقة، ومشاركتهم وإدماجهم بمختلف الأنشطة والفعاليات والندوات والتدريبات، وكذلك البرامج الترفيهية والتثقيفية.

وقال الدكتور عماد الدين الصوينع مدير المركز إنه تم وضع خطة الأنشطة والدورات التدريبية لتأهيل الطلاب ذوي الاعاقة البصرية ومنها دورات لتدريب الطلاب الجدد على الكتابة على الكمبيوتر، دورة عن كيفية استخدام التكنولوجيا الحديثة في البحث العلمي وتستهدف طلاب الدراسات العليا لذوي الإعاقة البصرية بجميع الجامعات المصرية، تنفيذ 3 دورات عن الدعم النفسي والتثقيفي للطلاب ذوي الإعاقات المختلفة، لافتًا إلى أنه سيتم تنظيم دورة تدريبية عن مهارات التوجه والحركة واستخدام العصا البيضاء، وأخرى لتعليم لغة الإشارة وطريقة برايل.

وأوضحت الدكتورة سلمى عبد المنعم أنه سيتم أيضًا تنفيذ عدد من الانشطة الرياضية وتشمل تدريب الطلاب على السباحة، رمي الرمح، حمل الأثقال والجري، و تشكيل الفريق الجديد لكرة الجرس للطلاب ذوي الإعاقة البصرية، مضيفة أنه سيتم تنظيم الاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء واستقبال الطلاب الجدد، إلى جانب الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة، بجميع الجامعات المصرية، ومشاركتهم وإدماجهم بمختلف الأنشطة والفعاليات والندوات والتدريبات، وكذلك البرامج الترفيهية والتثقيفية.