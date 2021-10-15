محافظ كفر الشيخ يكرم شاب من ذوي الهمم: «نموذج مشرف وعظيم»

كرم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، عطية محمد رمضان، من ذوي الهمم كنموذج مشرف من النماذج الشبابية الطموحة ليس على الجانب العلمي والتعليمي ولكن على الجانب الإنساني والمهني، وتعدد الأنشطة التي يقوم بها،خاصة في مجال العمل الوطني.

وأثنى محافظ كفر الشيخ ونائبه على عطية محمد رمضان، لقوة عزمه وإرادته في التعبير عن نفسه من خلال المشاركات المتعددة والأنشطة المتنوعة التي تميز بها متمنيا له التوفيق في حياته، ويحقق مزيدًا من الآمال والطموحات، كشاب مصري عربي متميز.

يذكر أن عطية محمد رمضان حاصل على ليسانس الحقوق وليسانس الآداب، شارك في كافة المنتديات الشبابية بمصر وبجامعة الدول العربية وسبق تكريمه كشاب عربي متميز، كما شارك في المؤتمرات الشبابية المتعددة وكرمه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة لحصوله على المركز الأول على مستوى العالم العربي في مجال العمل الوطني وتم منحه جائزة المركز الأول لذوي الهمم كشاب عربي متميز.