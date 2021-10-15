طلاب المدينة الجامعية يشكرون رئيس جامعة الأزهر

وجه طلاب المدينة الجامعية الشكر والتقدير لإدارة جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، على التواصل والتفاعل الدائم والمستمر بينه وبين أبنائه الطلاب.



وقال الطلاب إنهم شعروا بسعادة بالغة اليوم وهم يجدون الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، بينهم في مسجد المدينة الجامعية يوزع عليهم الهدايا الرمزية، موجهين له خالص الشكر والتقدير ولإدارة المدن الجامعية لحرصها على مصلحتهم.



قد تفاجئ الطلاب عند دخولهم المسجد بوجود الدكتور محمد المحرصاوي، ونوابه الدكتور محمد أبو زيد الأمير، والدكتور محمد فكري خضر، ووزع عليهم بعض الهدايا الرمزية قبيل بدء صلاة الجمعة، والاستماع للخطبة التي كانت بعنوان "ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم نورا أضاء الكون".



وكان في استقبال رئيس الجامعة اللواء أيمن الدرديري رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن بجامعة الأزهر، وأسامه توفيق مدير عام المدن الجامعية.



وعقب الانتهاء من أداء الصلاة، أكد رئيس الجامعة أن المدينة الجامعية تعد البيت الثاني للطلاب والطالبات وأن أولياء الأمور يطمئنون على أبنائهم داخل المدينة الجامعية، مؤكدا أن الجامعة تتحمل مسئولية كبيرة للحفاظ على أبنائها الطلاب والطالبات وتهيئة المناخ المناسب لهم من أجل الجد والاجتهاد والتحصيل الدراسي المطلوب بهدف النجاح والتفوق.