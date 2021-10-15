الجمعة 15 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الآن قائمة إجازات شهر نوفمبر 2021 بالتفصيل.. مفاجآت تنتظر الموظفين

اجازات
اجازات

إجازات شهر نوفمبر 2021.. يبحث الكثير من الموظفين والمواطنين عن الاجازات لشهر نوفمبر للاسترخاء والراحة النفسية، لتحسين أدائهم الوظيفي، لذلك يبحث الموظفين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص عن موعد الإجازات الرسمية لهم بفارغ الصبر، ويبحثون من حين لآخر عن مواعيد الإجازات الرسمية بمصر، ويكثر البحث عبر محرك البحث "جوجل" عن إجازات شهر نوفمبر 2021.

ترصد "الدستور" مواعيد إجازات شهر نوفمبر 2021.

إجازات شهر نوفمبر 2021

وفقا لقوانين 81 لسنة 2016 الخاصة بتنظيم العمل للموظفين بالجهاز الإداري للدولة، وطبقا لقانون العمل 12 في سنة 2003، الذي نظم لأوضاع الموظفين بالقطاع الخاص، فإن في العام الميلادي 2021، سيتم الانتهاء فيه الإجازات الرسمية، وذلك في الإجازة الرسمية في يوم 19 أكتوبر 2021 وذلك بمناسبة الذكرى للمولد النبوي الشريف الخاص الذي يحصل عليه جميع الموظفين المصريين، في جميع مؤسسات القطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

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ولن يحتوي شهر نوفمبر في عام 2021 على أي إجازات رسمية غير العطلات والإجازات الأسبوعية وهي تعادل 4 أيام على النحو الآتي:

- يوم الجمعة الذي يوافق 5 نوفمبر عام 2021.
- يوم الجمعة الذي يوافق 12 نوفمبر عام 2021.
- يوم الجمعة الذي يوافق 19 نوفمبر عام 2021.
- يوم الجمعة الذي يوافق 26 نوفمبر عام 2021.

ومن الجدير بالذكر أن يصبح مجموع  أيام الإجازات الرسمية 6 أيام للموظفين بالمؤسسات الذي سيحصلوا على إجازة خلال يوم الجمعة ويوم السبت.

ويوافق ميعاد إجازة المولد النبوي الشريف يوم الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1443 هجريا، وذلك بناء على استطلاع الهلال لشهر ربيع الأول، والذي قامت بإعلانه دار الإفتاء المصرية في وقت ماضي، وذلك بعكس الحسابات الفلكية التي أوضحت أن غرة ربيع الأول ستكون يوم الخميس وميعاد المولد النبوي الشريف سيكون يوم الاثنين 18 أكتوبر عام 2021.


ولاسيما أن طبقا لقانون ترحيل الإجازات الرسمية الذي يصدر عن رئاسة مجلس الوزراء، أن يجي ترحيل الإجازة الرسمية إلى يوم الخميس في نفس الأسبوع لمي تصبح يوم الخميس الذي يوافق يوم 21 من الشهر ذاته للقطاع العام والقطاع الخاص، وذلك وفقا لما حدث مع إجازة الذكرى للاحتفال بنصر أكتوبر.

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وائل لطفي

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