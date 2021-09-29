الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

طريقة تسجيل المواليد الجدد فى بطاقة التموين 2021 عبر موقع مصر الرقمية

بطاقة التموين 2021
بطاقة التموين 2021

طريقة تسجيل المواليد في بطاقة التموين 2021 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية يوميا عبر محرك البحث العالمي جوجل لرغبة أصحاب البطاقات التموينية في الحصول على حصص أبنائهم في السلع الغذائية المدعمة من الدولة، لذلك يستعرض "الدستور" من خلال هذا التقرير رابط وخطوات طلبات إضافة المواليد و شروط الإضافة. 

طريقة تسجيل المواليد في بطاقة التموين 2021

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية موقعًا إلكترونيًا من خلال هذا الرابط (من هنا) لخدمة ملايين المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية المستحقين لدعم السلع الغذائية التي تمنحها الدولة للمواطنين وذلك باتباع الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول عبر موقع التموين من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة إضافة أفراد جدد من القائمة الرئيسية للموقع.
  • كتابة بيانات صاحب البطاقة التموينية كاملة في الخانات المخصصة لذلك.
  • كتابة بيانات مكتب التموين التابع لها البطاقة التموينية.
  • كتابة بيانات المراد في إضافتهم للمنظومة التموينية.
  • تحميل الأوراق التي تثبت صلة القرابة بين المراد إضافته وصاحب البطاقة التموينية
  • الضغط على زر الحفظ.
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1555 مكتبا تموينيا ومركز خدمات نموذجي يستقبل طلبات إضافة المواليد على البطاقات

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خطوات إضافة المواليد لبطاقة التموين 2021 على بوابة مصر الرقمية

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بحث يظهر تراجع معدلات المواليد في الدول الغنية خلال جائحة كورونا

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شروط اختيار أسماء المواليد الجدد وتسجيلهم وفقا للقانون

شروط إضافة المواليد الجدد للبطاقة التموينية

يمكن لأصحاب البطاقات التموينية إضافته أبنائهم للمنظومة التموينية لصرف حصصهم في السلع الغذائية المدعمة والمخصصة للمواطنين الأكثر احتياجا من الطبقتين الوسطى ومحدودة الدخل، خاصة من الأرامل والأيتام والعمالة غير المنتظمة الذين تأثر دخلهم المادي بجائحة كورونا، وذلك إذا توافرت فيهم الشروط التالية:-

  • أن يكون صاحب البطاقة التموينية مستحقا للدعم.
  • أن يكون المراد إضافته مصري الجنسية.
  • أن يكون المراد إضافته من الفئات العمرية المسموح لها بالإضافة للبطاقة التموينية.
  • أن يكون المراد إضافتهم طفلين بحد أقصى.
  • أن يكون صلة القرابة بين المراد إضافته وصاحب البطاقة التموينية من الدرجة الأولى وفقا للمستندات المتقدمة.
  • أن يكون صاحب البطاقة التموينية من الفئات الأكثر احتياجا.

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عدد المستفيدين من منظومة دعم السلع الغذائية في مصر 

طريقة تسجيل المواليد في بطاقة التموين 2021 وعدد المستفيدين من منظومة الدعم من أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكترونية حيث يستفيد من دعم السلع الغذائية قرابة 73 مليون مواطن بالإضافة إلى استفادة قرابة 85 مليون مواطن من دعم فروق الخبز. 

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وائل لطفي

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