الجمعة 15 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

أعضاء تنسيقية الأحزاب بمجلس الشيوخ يشاركون فى مناقشة قانون العمل

أعضاء تنسيقية شباب
أعضاء تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ

شارك أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مناقشة قانون العمل بلجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، والذي يُعتبر من أهم القوانين التي تنتظرها الدولة. 

وشارك في الجلسات على مدار يومين ممثلو وزارات القوى العاملة والتخطيط والعدل واتحاد عمال مصر. 

ونجح أعضاء التنسيقية في تمرير تعديل المادة 70 الخاصة بتحويل المدد الزمنية اللازمة لتحويل العقد من عقد محدد إلى عقد مفتوح المدة، وأيضًا المادة الخاصة بأحقية العامل في الدراسة وإجازة بأجر.

وحرص أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية على إرجاء بعض المواد التي استشعروا أن فيها جور علي حقوق العمال وحجزها؛ لإعادة المداولة في الجلسة القادمة والتأكيد على الوصول الى سن قانون يحقق التوازن بين العامل وصاحب المنشأة.

جدير بالذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يمثلها بلجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ النائب عمرو عزت وكيلاً والنائبة نهى ذكي أمينًا للسر باللجنة .

وكانت فازت النائبة رشا أبوشقرة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمنصب نائب رئيس لجنة المرأة بالإتحاد البرلمانى الإفريقي.

حيث أجرت اليوم لجنة المرأة بالاتحاد البرلماني الإفريقي انتخابات هيئة المكتب الجديدة لمدة عامين قادمين.

وترشحت النائبة رشا أبو شقرة على منصب نائب الرئيس، وكانت قد ترشحت ضدها نائبة دولة مالى.

وحققت رشا أبوشقرة الفوز بـ٨٠٪؜ من الأصوات مقابل ٢٠٪؜ لنائبة مالي.

بينما فازت رواندا بمنصب رئيس اللجنة بالتزكية، وفازت دولة بوركينا فاسو بمنصب المقرر بالتزكية بعد تنازل مرشحة النيجر لها عن المقعد.

اتحاد عمال مصر مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين مجلس الشيوخ قانون العمل عمال مصر أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لجنة الطاقة والبيئة

رئيس التحرير

وائل لطفي

كعب أخيل

الأكثر قراءة

الحكومة تنفى إزالة سواقى الفيوم التاريخية بدعوى التطوير

«الحر راجع».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة وسيول

من هي مصممة فستان نجلاء بدر المثير للجدل بافتتاح الجونة؟

الموظفة المتهمة في واقعة «صيدلانية الشرقية»: المشاجرة لم تكن بسبب «الحجاب»

«التضامن»: بدء صرف «تكافل وكرامة» غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

سهرة ممتعة مع المسرح الحر "مسرح العرب"

محمد عبدالعزيز

‏ صدق عصفور.. إنه زمن الرواية

مؤمن المحمدي

جيمس ميرفي

الحسين عبدالرازق

ممنوع التصوير!

د. محمد عفيفي

السينما وحرب أكتوبر

عيد عبدالحليم

كيف غيَّر عدوية وهانى شنودة الغناء في السبعينيات؟

شيرين سامى

«جسور مقاطعة ماديسون».. الحب الذى لا يحدث إلا مرة

أميرة ملش

أميرة ملش تكتب: معركة بقاء

صور

نجوم الفن فى مهرجان الجونة

افتتاح مهرجان الجونة 2021.. إطلالات مميزة للفنانات

إطلالات النجوم فى مهرجان الجونة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يؤكد قتل شاب فلسطينى ألقى قنابل حارقة بالضفة الغربية

الخارجية السودانية ترفض محاولة إعطاء إسرائيل صفة عضو مراقب بالاتحاد الأفريقى

استشهاد شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى بيت لحم