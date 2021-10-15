أعضاء تنسيقية الأحزاب بمجلس الشيوخ يشاركون فى مناقشة قانون العمل

شارك أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مناقشة قانون العمل بلجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، والذي يُعتبر من أهم القوانين التي تنتظرها الدولة.

وشارك في الجلسات على مدار يومين ممثلو وزارات القوى العاملة والتخطيط والعدل واتحاد عمال مصر.

ونجح أعضاء التنسيقية في تمرير تعديل المادة 70 الخاصة بتحويل المدد الزمنية اللازمة لتحويل العقد من عقد محدد إلى عقد مفتوح المدة، وأيضًا المادة الخاصة بأحقية العامل في الدراسة وإجازة بأجر.

وحرص أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية على إرجاء بعض المواد التي استشعروا أن فيها جور علي حقوق العمال وحجزها؛ لإعادة المداولة في الجلسة القادمة والتأكيد على الوصول الى سن قانون يحقق التوازن بين العامل وصاحب المنشأة.

جدير بالذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يمثلها بلجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ النائب عمرو عزت وكيلاً والنائبة نهى ذكي أمينًا للسر باللجنة .

وكانت فازت النائبة رشا أبوشقرة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمنصب نائب رئيس لجنة المرأة بالإتحاد البرلمانى الإفريقي.

حيث أجرت اليوم لجنة المرأة بالاتحاد البرلماني الإفريقي انتخابات هيئة المكتب الجديدة لمدة عامين قادمين.

وترشحت النائبة رشا أبو شقرة على منصب نائب الرئيس، وكانت قد ترشحت ضدها نائبة دولة مالى.

وحققت رشا أبوشقرة الفوز بـ٨٠٪؜ من الأصوات مقابل ٢٠٪؜ لنائبة مالي.

بينما فازت رواندا بمنصب رئيس اللجنة بالتزكية، وفازت دولة بوركينا فاسو بمنصب المقرر بالتزكية بعد تنازل مرشحة النيجر لها عن المقعد.