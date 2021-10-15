الجمعة 15 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وسائل إعلام لبنانية: إطلاق نار كثيف خلال تشييع «قتلى الطيونة» في بيروت

لبنان
لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية من بينها موقع “النشرة”، قبل قليل، بسماع أصوات ​إطلاق نار​ كثيف في محيط منطقة ​الطيونة​، يرجح أنه خلال تشييع أحد ضحايا أحداث الأمس، في ​الضاحية الجنوبية​ لبيروت.

وارتفع عدد ضحايا الاشتباكات التي وقعت في منطقة الطيونة في العاصمة اللبنانية بيروت، أمس الخميس، إلى 7 بعد وفاة جريح متأثرا بجراحه.

وأعلنت وزارة الصحة في بيان، اليوم الجمعة، أن "عدد ضحايا الاشتباكات المؤسفة التي شهدها لبنان أمس في منطقة الطيونة ارتفع إلى 7، بعد وفاة جريح متأثرا بإصاباته البالغة".

وأشارت الوزارة إلى أن العدد الأكبر من الجرحى خرجوا "من المستشفيات بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة، ولا يزال 4 في طور تلقي العلاج"، مضيفةً أن "حالة الجميع جيدة".

كان قد أعلن عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 32 آخرين خلال إشكال أمني وتبادل لإطلاق النار حصل أمس الخميس في منطقة الطيونة- بدارو في بيروت، خلال توجه عدد من الأشخاص إلى منطقة العدلية للمشاركة في وقفة احتجاجية دعا إليها كل من "حزب الله" و"حركة أمل" أمام قصر العدل للمطالبة برحيل قاضي التحقيق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار.

وأصدر رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، مذكرة بالإقفال العام حداداً على أرواح ضحايا أحداث الطيونة، وأقفلت اليوم الجمعة جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والمدارس الرسمية والخاصة.

وفى وقت سابق من اليوم، أكد مسئول بالاتحاد الأوروبي، أن ما حدث يوم أمس في لبنان كان محزنا والتحقيق يجب أن يتم دون تدخل.

وفقا لما نقلته قناة الحدث، قال المسئول الأوروبي: "سنفرض عقوبات على معرقلي العملية السياسية في لبنان وسنبحث الأسماء".

واعتبر المسئول الأوروبى أن الشعب اللبناني يستحق إجابات شرعية حول تفجير المرفأ، مستدركا "نوصل رسائل لسياسي لبنان بضرورة إجراء إصلاحات".

إطلاق نار بيروت تشييع ضحايا الضاحية الجنوبية لبنان

رئيس التحرير

وائل لطفي

كعب أخيل

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