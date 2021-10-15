مصر والسعودية تتفقان على وضع خطة للمحافظة على بيئة البحر الأحمر

أعرب المهندس عبدالرحمن الفضلي، وزير البيئة السعودي، عن سعادته للتعاون المثمر والبناء مع مصر، مرحبا بالمزيد من التعاون خلال الفترة القادمة، مستعرضاً تجربة المملكة فى تحويل المخلفات إلى طاقة، والعمل على مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج، معرباً عن تطلعه إلى التعاون مع مصر فى مجال تحلية المياه واستخراج الأملاح وإعادة استخدامها مرة أخرى.

وأوضح الوزير السعودي أن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر هى مبادرة سعودية تهدف إلى زراعة 40 مليار شجرة، وتعد أكبر برنامج تشجير عالميا، كما أن "مبادرة السعودية الخضراء"، و"مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة، وستسهمان بشكل قوي بتحقيق المستهدفات العالمية.

واتفقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، ونظيرها السعودي عبدالرحمن الفضلي، على وضع خطة زمنية لتحديد مسارات التعاون الثنائى، تمهيدا لتشكيل فرق العمل وتحديد أولويات العمل بتلك المسارات، مع التركيز على التعاون فى مجال المحافظة على بيئة البحر الأحمر.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن 60% من السياحة فى العالم ستتجه إلى السياحة البيئية خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أن البحر الأحمر غنى بالشعاب المرجانية والأحياء البحرية ومن هنا من الضرورى المحافظة عليه، والعمل على تفعيل اتفاقية جدة (الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن) ووضع الآليات المناسبة لتنفيذها.

جدير بالذكر أن هذا التعاون هو امتداد لسلسلة التعاون المشترك بين البلدين من خلال العديد من الاتفاقيات والبرامج التنفيذية فى مجال حماية البيئة، ومنها الإدارة المستدامة للبيئة والتنوع الحيوي في المناطق الساحلية والبحرية والمحميات الطبيعية، وتبادل المعلومات الخاصة بالمواد الكيميائية والنفايات السامة والخطرة وطرق التخلص منها، والتعاون فى مجال الرصد البيئي، وإدارة المخلفات الإلكترونية، ومواجهة آثار التغيرات المناخية من حيث التخفيف والتكيف، وتسهيل الطرفين إجراءات انتقال فرق العمل والمعدات بين البلدين فى حالات الكوارث البيئية، وغيرها من المجالات البيئية.

جاء ذلك خلال عقد الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لقاء ثنائيا مع المهندس عبدالرحمن الفضلى، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، لبحث مجالات التعاون القائمة والمستقبلية بين البلدين، على هامش تسلم مصر رئاسة الدورة الـ32 لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة، والتى تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بمشاركة وفود وخبراء البيئة بالدول العربية، وبحضور قيادات وزارة البيئة المصرية المعنية.