ندب المعمل الجنائى لفحص حريق فى عقار من 4 طوابق بقليوب

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق اندلع بعقار بمنطقة ميت حلفا دائرة مركز شرطة قليوب، دون خسائر بالأرواح أو إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وانتدبت المعمل الجنائي لفحص مكان الحريق لبيان أسباب نشوبه.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بعقار بمنطقة ميت حلفا دائرة مركز شرطة قليوب.

على الفور جرى الدفع بـ5 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وجرى السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده للمناطق المجاورة دون خسائر بالأرواح.

- نتائج المعاينة والفحص

وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار مكون من 4 طوابق على مساحة 150 مترا، غير مأهول بالسكان، ويستخدم كمخزن لبكرات لاصقة، دون ترخيص، ملك "ب.ز.ش"، 66 عامًا، بالمعاش، وتبين أن الحريق نشب بكمية من البكرات اللاصقة الموجودة بالطوابق العلوية الثلاثة، كما أتت النيران على الكراتين المخزنة بالعقار، ولم ينتج عن الحريق ثمة خسائر بالأرواح.

- نصائح لتفادى نشوب الحرائق

يكون معدل انتشار الحرائق أكبر في درجات الحرارة المرتفعة الممثلة في فصل الصيف أكثر منها في فصل الشتاء؛ نظرًا لأن الحرارة تساعد على الاشتعال، فكلما زادت الحرارة زادت معها مؤشرات احتمالات زيادة وحدوث الحرائق، وهناك ما يطلق عليه الوقاية من الحريق، وأن أولى خطوات الوقاية من الحريق هي التأكيد على وصلات الكهرباء، بحيث تكون معزولة بشكل جيد، والتأكيد على عدم حدوث شرارة في أي مكان في المنزل، ووجود طفاية حريق مناسبة للمكان، وأن يتعلم المواطن كيفية استخدامها.

وقال اللواء ممدوح عبدالقادر، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية الأسبق، إن كثرة الحرائق في بداية الصيف ترجع إلى عدة أسباب، منها أجهزة التكييف التي يتعود المواطنون على استخدامها بكثرة في ذلك التوقيت من العام، حيث يستخدمونها مباشرة بعد إغلاقها طوال فترة الشتاء دون عمل أي صيانة لها، فمن الممكن أن يؤثر ذلك على التوصيلات الكهربائية، وهو سبب معتاد يحدث نتيجة له العديد من الحرائق، على حد قوله.