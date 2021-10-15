توقيع الكشف الطبي على 407 مرضى في قافلة مجانية بمطروح

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمطروح، الانتهاء من أعمال القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية أبو لهو البحرية، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

تضمنت القافلة عددا من التخصصات الطبية هي "الباطنة، الجراحة العامة، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، تنظيم أسرة، الأشعة، أنف وأذن"، حيث تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وتوقيع الكشف الطبي المجاني على 407 مرضى من أهالي القرية وصرف العلاج اللازم لهم.

وعقب الانتهاء من الكشف الطبي تم تحويل 10 حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، حيث تم عقد جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم بالأمراض الفيروسية، بالإضافة إلي ندوات الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين.

جاء ذلك في إطار حرص القيادة السياسية علي تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية والمحرومة، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وتحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وكان قد أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح عن تنظيم مديرية الصحة لقافلة طبية مجانية للكشف الطبي على أهالي قرية أبو لهو بحري التابعة لمدينة مرسي مطروح .

وأوضح أن تضم القافلة أطباء من تخصصات «التخدير، الباطنة، الصدر، العظام، الجلدية، طب وجراحة الأطفال، الأنف والأذن والحنجرة، الجراحة العامة، نسا وتوليد، الرمد، المسالك البولية، الأوعية الدموية» مع توقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية وصرف الدواء بالمجان.

وأكد أن توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تقديم كافة الدعم والتيسيرات لإنجاح القافلة وأداء عملها على أكمل وجه وتذليل كافة العقبات بالتنسيق مع مجلس مدينة مرسى مطروح ومديرية الصحة بالمحافظة والإعلان عن القافلة لتحقيق أكبر استفادة منها .