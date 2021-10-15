«الصحة»: التدخين يضعف الجهاز المناعى ويجعله غير قادر على مكافحة كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن أن التدخين له أعراض جانبية سلبية على صحة المواطنين خاصة خلال جائحة فيروس كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه يضعف الجهاز المناعي ويجعله غير قادر على مقاومة العدوى.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن هناك 5 مخاطر تواجه الحوامل والأطفال والرضع بسبب التعرض لدخان السجائر والشيشة، لافتة إلى ضرورة التوقف عن التدخين فورًا لحماية نفسك وعائلتك من الإصابة بالأمراض.

وقالت الوزارة إن تعرض الحوامل لدخان التبغ يتسبب فى انخفاض وزن المولود عند الولادة، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالمشاكل الصحية وصعوبة التعلم عند الطفل.

وأكدت أن استنشاق الأطفال الرضع لدخان التبغ الصادر من الآباء المدخنين، يزيد لديهم مخاطر حدوث متلازمة موت الرضع المفاجئ، وانخفاض النمو البدنى، والإجابة بسرطان الأطفال.

وأشارت إلى أن تعرض الأطفال لدخان التبغ يتسبب فى إصابتهم بأمراض تنفسية مزمنة، مثل الربو وعدوى الأذن وانخفاض وظائف الرئة.

وقالت إنه يصاب الأطفال من الأمهات المدخنات بمزيد من النوبات المرضية التنفسية، وتدخين الآباء فى المنزل يتسبب فى إصابة الأطفال بالالتهاب الرئوي والتهاب القصبة الهوائية

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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