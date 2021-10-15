محافظ أسوان يشهد احتفالية تخريج دفعة 2021 بالأكاديمية العربية للعلوم

وسط أجواء الفرحة بالنجاح والتفوق، وأيضا تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فعاليات الإحتفال بتخريج دفعة 2021 من طلاب البكالوريوس والماجستير والدكتوراة بفرع الأكاديمية بالمسرح الروماني لمتحف النيل.

وبحضور الدكتور أيمن عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، والدكتور عطاالله حشاد مدير فرع الأكاديمية بأسوان، بجانب القيادات الشعبية والتنفيذية والعلمية والدينية، وبمشاركة أسر الطلاب.

الإحتفال بتخريج دفعة 2021

وفي كلمته قدم اللواء أشرف عطية التهنئة لرئيس الأكاديمية ولأعضاء هيئة التدريس بتواكب هذه الإحتفالية مع اليوبيل الذهبي على إنشاء الأكاديمية، وأيضا مرور 15 عاماً على إنشاء فرع جنوب الوادى بأسوان، بجانب وصول فروع الأكاديمية لـ10 فروع منها 8 داخل مصر وفرعين بدولتي سوريا والإمارات الشقيقتان، مهنئاً أبناءه طلاب الأكاديمية من شباب الخريجين على لحظات النجاح والتفوق، وما بذلوه من سهر وكفاح ليجنوا ثمار حصاد سنوات من العلم المثمر، وهو الذى يرجع أيضاً لجهود خلاقة ومتجددة من منظومة العمل بالأكاديمية مما يساهم فى الإرتقاء بمستوى التعليم الأكاديمي والجامعي بأسوان.

وأشار عطية إلى أن كل ذلك أثمر عن تخريج كوادر بشرية قادرة على النهوض بوطنهم والمشاركة في ملحمة البناء والتنمية والعمران التي تشهدها الآن الجمهورية الجديدة بمصر في كل أنحائها بمشروعات عملاقة وغير مسبوقة فى العصر الحديث يقودها بحنكة وحكمة الرئيس عبد الفتاح السيسي وسط تلاحم الشعب والجيش والشرطة بشعار "يداً تحمي .. ويداً تبني وتعمر".

الإحتفال بتخريج دفعة 2021

وأكد أن إعتزازنا الدائم والمستمر بهذا الصرح العلمي المتميز والذي يدعم كافة جهود المحافظة في تنفيذ حزمة من المشروعات الجارية والغير مسبوقة لإحلال وتجديد البنية التحتية ورفع جودة الخدمات الجماهيرية والتي تأتي ضمن حياة كريمة، والتأمين الصحي الشامل وتحيا مصر، وإنشاء ورفع كفاءة الطرق والمحاور والكباري وغيرها الكثير.

وعبر الدكتور إسماعيل عبد الغفار عن سعادته البالغة وفخره الكبير لمشاركته فرحة طلاب البكالوريوس بيوم تخرجهم بإجمالي 260 خريج موزعين على كليات الهندسة والتكنولوجيا والإدارة والنقل الدولي واللوجستي وعلوم الحاسب الآلى، بجانب منح 6 طلاب من أبناء الأكاديمية درجات الماجستير والدكتوراة، مشيداً بدعم الدولة والحكومة والمحافظة التي لم تبخل علينا بشئ ليصبح مبنى وفرع الأكاديمية صرح علمي يضم منذ إنشاؤه أكثر من ألف طالب وطالبة يحصلوا على أعلى مستوى من التعليم ولذا فنحن فخورين بهم.

الإحتفال بتخريج دفعة 2021

وأختتم الحفل بإعلان النتائج وتوزيع الشهادات على الخريجين من اللواء أشرف عطية والدكتور إسماعيل عبد الغفار والذى قام بتقديم درع الأكاديمية لمحافظ أسوان تقديراً لدعم المحافظة المتواصل لفرعها بجنوب الوادي.