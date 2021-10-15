«كابلز» مهرجان الجونة (صور)

انطلق مساء اليوم حفل مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، وحرص عدد من الفنانين وأزواجهم على حضور المهرجان.

خالد سليم وزوجته

ظهر خالد سليم وزوجته خيرية هشام في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي سعيدان ومتألقان للغاية وارتدت خيرية هشام فستان أسود طويل متصل بالكتف من جانب واحد مع إطلالة شعر ملكية.

وتزوج خالد سليم من خيرية هشام عام 2011 وأنجبا ابنتين وهما خديجة وكنزي، ومنذ زواجهما ويظهر الزوجان في المهرجانات والفعاليات الفنية والحفل.

أشرف زكي وروجينا

ظهرت الفنانة روجينا مع زوجها الفنان الكبير أشرف ذكي على السجادة الحمراء وتألق الزوجان في ردائهما، حيث ارتدت روجينا ثوب أسود لامع محتشم إلى حد كبير مع تسريحة شعر بسيطة وحافظ أشرف ذكي على أناقته في البدلة السوداء وربطة العنق البسيطة.

وعلى الرغم من فارق السن بينهما إلا أنهما شكلا ثنائيًا فنيًا رائعا يظهران دائما في المناسبات على الرغم الصدمات التى شهدها الوسط الفنى.

شريف رمزي وريهام أيمن

ظهرت الفنانة المعتزلة ريهام أيمن مع زوجها الفنان شريف رمزي في مهرجان الجونة السينمائي وهي ترتدي فستان اصفر طويل عاري الكتفين مع ذيل حصان مموج وبدا الثنائي سعيدان ومتألقان على السجادة الحمراء.

وتزوجت الفنانة المعتزلة ريهام من الفنان شريف رمزي عام 2015، يذكر أن آخر أعمالها هو مسلسل العراف.



بشرى مع سالم هيكل

ظهرت الفنانة بشرى مع زوجها الفنان سالم هيكل الذي قال أثناء ظهوره في أحدث البرامج التلفزيونية إنه يعرفها منذ قرابة خمسة وعشرين عاما.

وارتدت بشرى فستان عاري الكتفين متدرج الألوان ما بين الأصفر الكناري والأبيض لامع وتألق زوجها بيترو بيضاء أنيقة.

دليا البحيري وحسن سامي

تواجدت الفنانة داليا البحيري في افتتاح المهرجان مع زوجها الفنان حسن سامي مرتدية ثوب طويل من الدانتيل شفاف من عند الساقين مع شعر مرفوع لأعلى.



علا رشدي والفنان أحمد داوود

وصلت الفنانة علا رشدي برفقة زوجها أحمد داوود واختار الزوجان اللون الأبيض للتألق على السجادة الحمراء

بسنت شوقي ومحمد فراج

كما حرص الثنائي محمد فراج وبسنت شوقي على حضور المهرجان وارتدى الثنائي اللون الأسود في إطلالة بسيطه وجذابة .