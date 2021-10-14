الخميس 14 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

نجلاء بدر «الأجرأ» فى افتتاح مهرجان الجونة السينمائى (فيديو)

نجلاء بدر
نجلاء بدر

أطلت الفنانة نجلاء بدر بإطلالة مثيرة في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الـ5، حيث ارتدت فستانا باللون الأسود، تميز بوجود فتحة ساق جريئة ومكشوف بشكل كبير عن منطقة الصدر.

وخلال فعاليات دورته الـ5، يحيي الفنان محمد رمضان حفل «الأفتر بارتي» المقرر عقب حفل الافتتاح.

ويضىء مهرجان الجونة السينمائي، شمعة ميلاده الخامسة بحفل افتتاح يحضره نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، ويشهد الحفل تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية.

 

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