الجمعة 15 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

انطلاق فعاليات مؤتمر «قُوْمِيْ اسْتَنِيْرٍيْ» لفتيات إعدادى بأسقفية الشباب

كنيسة
كنيسة

عقدت لجنة إعدادي بأسقفية الشباب مؤتمرها السنوي لفتيات المرحلة الإعدادية، بعنوان "قُوْمِيْ اسْتَنِيْرٍيْ" في بيت مار مرقس التابع للأسقفية بالعجمي في الإسكندرية.


تناول المؤتمر، الذي حضرته ٣٠٥ من فتيات المرحلة الإعدادية، عددًا من الموضوعات، حاضَر فيها صاحبا النيافة الأنبا موسى أسقف الشباب، والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة وعدد من المتكلمين، بالإضافة إلى ورش العمل، والقداسات اليومية والفقرات الترفيهية.

وتواصل اسقفية الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحت رعاية الأنبا موسى أسقف عام الشباب، على تنظيم مؤتمرات روحية للشباب بمختلف الفئات العمرية خلال هذه الفترة، بهدف دعم التواصل مع شباب الاقباط ودعمهم روحياً.
 

في سياق متصل احتفلت الكنائس المصرية بعيد الصليب وهو اليوم الذي وجدت فيه القديسة هيلانه الصليب ورفعته على جبل الجلجثة وبنت فوقه كنيسة القيامة.

لجنة إعدادي أسقفية الشباب مؤتمرها السنوي فتيات المرحلة الإعدادية ق و م ي اس ت ن ي ر ي الإسكندرية المرحلة الإعدادية الأنبا موسى أسقف الشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

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