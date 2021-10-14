الجمعة 15 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تبادل الاتهامات بين «أمل وحزب الله» و«القوات اللبنانية» حول التسبب فى أحداث بيروت

أحداث بيروت
أحداث بيروت

تبادلت حركة أمل وحزب الله من جهة وحزب القوات اللبنانية من جهة أخرى الاتهامات حول التسبب في أعمال العنف التي راح ضحيتها 6 أشخاص وأصيب فيها 32 شخصا على الأقل بمنطقة الطيونة بمحيط قصر العدل في العاصمة بيروت اليوم.

وأصدرت قيادتا حزب الله وحركة أمل بيانا مشتركا اتهم مجموعات من حزب القوات اللبنانية بالاعتداء المسلح على المشاركين في تجمع رمزي للتعبير عن موقف الحركة والحزب في مسار التحقيق بانفجار ميناء بيروت.

واعتبرت قيادتا الحزب والحركة أن مجموعات حزب القوات انتشرت في الأحياء المجاورة لقصر العدل وعلى أسطح البنايات ومارست عمليات القنص المباشر للقتل العمد مما أوقع عددا من القتلى والجرحى.

من جانبه، نفى حزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع ما ورد في البيان، مطالبا الأجهزة المختصة بتحديد المسؤوليات بشكل واضح وصريح.

واعتبر حزب القوات اللبنانية ان الأحداث المؤسفة اليوم هي نتيجة ما سماه بعملية الشحن التي بدأها حزب الله منذ أربعة أشهر بالتحريض على قاضي التحقيق في انفجار ميناء بيروت والدعوة الصريحة والعلنية لكفّ يده – على حد وصف حزب القوات.

وأكد حزب القوات اللبنانية ان اتهامه مرفوض جملة وتفصيلا، وهو اتهام باطل، معتبرا أن ما حدث اليوم هو مواجهة العدالة واستخدام السلاح، والترهيب، والعنف، والقوة لإسقاط مسار العدالة في انفجار مرفأ بيروت.

ووقعت أعمال العنف صباح اليوم جراء إطلاق نار كثيف على متظاهرين أثناء تجمعهم بمحيط قصر العدل (مجمع المحاكم الرئيسي) للمطالبة باستبعاد قاضي التحقيق في انفجار ميناء بيروت البحري طارق البيطار من عمله بالقضية، مما أسفر عن مقتل 6 وإصابة 32 آخرين.

قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، إن هناك معالجة هادئة لقضية التحقيق في انفجار ميناء بيروت البحري، مشددًا على أن الحكومة كسلطة تنفيذية لا تستطيع التدخل في القضاء، مشيرًا إلى أن هناك ملمحًا إلى مخرج ممكن للأزمة ولكنه يحتاج وقتًا. 

القوات اللبنانية محيط قصر العدل بيروت سمير جعجع ميناء بيروت

رئيس التحرير

وائل لطفي

كعب أخيل

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