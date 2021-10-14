متعاطو الحشيش الأكثر إقبالا على العلاج لدى صندوق مكافحة الإدمان (إنفوجراف)

أعلن صندوق مكافحة علاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عدد مرضى الإدمان الذين استفادوا من الخدمات العلاجية عن طريق الخط الساخن للصندوق 16023 خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2021.

وأكد صندوق علاج الإدمان أنه يتم استقبال المكالمات وتدوين البيانات من خلال استمارة إلكترونية متكاملة تضمن بيانات خاصة بالمتصلين تساعد على توجيه إدارة الخط الساخن على افتتاح المراكز العلاجية في المحافظات الأكثر طلبا للعلاج فضلا عن التعرف على أكثر أنواع المخدرات انتشارا بين المتصلين ومعرفة سن بداية التعاطي والعديد من البيانات التي تسمح برسم خريطة معلوماتية خاصة لمرضى الإدمان تساهم فى تطوير سياسات العلاج.