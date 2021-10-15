الجمعة 15 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 15 أكتوبر 2021

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

نستعرض لكم فى هذا التقرير، مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 15 أكتوبر 2021 في عدد من المحافظات المصرية  وتتضمن كلا من القاهرة الكبرى، الجيزة، جنوب سيناء، الأقصر، السويس، أسوان، الإسماعيلية.

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 15 أكتوبر 2021
 

تعرض “الدستور” على قرائها مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 15 أكتوبر 2021 حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة
 

مواقيت الصلاة في القاهرة الكبرى

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:٣٠

وقت الشروق اليوم       ٥:٥٧

وقت أذان الظهر اليوم    ١١:٤١

وقت أذان العصر اليوم   ٢:٥٧

وقت أذان المغرب اليوم  ٥:٢٤

وقت أذان العشاء اليوم  ٦:٤٢
 

مواقيت الصلاة في محافطة الإسكندرية
 

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:٣٥

وقت الشروق اليوم       ٦:٠٣

وقت أذان الظهر اليوم    ١١:٤٦

وقت أذان العصر اليوم   ٣:٠١

وقت أذان المغرب اليوم  ٥:٢٩

وقت أذان العشاء اليوم  ٦:٤٧


 مواقيت الصلاة في محافطة جنوب سيناء
 

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:١٩

وقت الشروق اليوم       ٥:٤٥

وقت أذان الظهر اليوم    ١١:٢٩

وقت أذان العصر اليوم   ٢:٤٦

وقت أذان المغرب اليوم  ٥:١٣

وقت أذان العشاء اليوم  ٦:٣٠


 

مواقيت الصلاة في محافطة الأقصر

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:٢٥

وقت الشروق اليوم       ٥:٤٨

وقت أذان الظهر اليوم    ١١:٣٦

وقت أذان العصر اليوم   ٢:٥٥

وقت أذان المغرب اليوم  ٥:٢٣

وقت أذان العشاء اليوم.  ٦:٣٧


 

مواقيت الصلاة في محافطة أسوان

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:٢٤

وقت الشروق اليوم       ٥:٤٦

وقت أذان الظهر اليوم    ١١:٣٤

وقت أذان العصر اليوم   ٢:٢٤

وقت أذان المغرب اليوم  ٥:٢٢

وقت أذان العشاء اليوم  ٦:٣٥


 

مواقيت الصلاة في محافطة السويس

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:٢٥

وقت الشروق اليوم       ٥:٥٢

وقت أذان الظهر اليوم    ١١:٣٦

وقت أذان العصر اليوم   ٢:٥٢

وقت أذان المغرب اليوم  ٥:١٩

وقت أذان العشاء اليوم  ٦:٣٦


 

مواقيت الصلاة في محافطة الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:٢٦

وقت الشروق اليوم       ٥:٥٣

وقت أذان الظهر اليوم    ١١:٣٧

وقت أذان العصر اليوم   ٢:٥٢

وقت أذان المغرب اليوم  ٥:٢٠

وقت أذان العشاء اليوم  ٦:٣٧


 

مواقيت الصلاة في محافطة الغربية

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:٣١

وقت الشروق اليوم       ٥:٥٨

وقت أذان الظهر اليوم    ١١:٤٢

وقت أذان العصر اليوم   ٢:٥٧

وقت أذان المغرب اليوم  ٥:٢٤

وقت أذان العشاء اليوم  ٦:٤٢


 

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