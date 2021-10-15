«غلاء البيض».. استياء بين المواطنين وتجار يدشنون حملة مقاطعة

بعد وصول الكرتونة لأكثر من 50 جنيها

ظهر خلال الأيام الماضية ارتفاع ملحوظ في سعر كرتونة البيض، و التي تجاوز سعرها في العديد من المحافظات والمناطق 50 جنيها، مما أدى إلي استياء كبير للتجار بعد أن دشن عدد كبير منهم حملة لمقاطعة البيض عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة مع موسم عودة الدراسة، نظرا لأن البيض يعد أحد المدخلات الأساسية في طعام الطلبة و صغار السن منهم بالأخص بأنه يعتبر بروتين أساسي لديهم.

وقال محمد منصور، "سعر البيض ارتفع جدا وده بيأثر علينا زي ما بيأثر على المستهلك كمان، وللأسف إحنا كتجار كمان بنصاب بضرر كبير، لأني كتاجر في الغالب بشتري كمية كبيرة، ووقتها نجد السعر تضاعف علينا حتى لو كان جملة، وهذا الأمر من يفقدنا الكثير من رأس مالنا بالزيادة والنقصان أمر غير متوقع".

- متى حنا: "بنتظلم كثير في الغلاء والمواطن يظن أننا المتحكمين في الأسعار"

فيما قال متى بطرس تاجر بيض، "الدنيا كلها على كده يوم غالي ويوم رخيص، وسعر البيض زي الدهب بيحدده البورصة، وإحنا بنتظلم كثير في الغلاء بسبب ظن المواطن أننا المتحكمين في سعر البيع والشراء".

- واصف حنا: مقاطعة شراء البيض أفضل حل

من جهته قال واصف حنا، احد التجار بمدينة منيا القمح، بأنه قرر عدم شراء بيض خلال الفترة الحالية، مقتنع بأن فكرة المقاطعة حل مناسب له، وأنه سيقوم خلال الأيام القادمة ببيع ما لديه في محله فقط ولن يعاود الشراء مرة أخرى إلا بعد انخفاض سعر كرتونة البيض للمعدل المقبول والطبيعي.

وعن هل سبيع ما لديه بالسعر القديم أم الجديد أجاب بأنه سبيع بآخر سعر اشترى به حتى نفاذ ما عنده، قائلا :" كلنا غلابة وكلنا في عرض الجنيه وربنا يوسعها على الجميع، وده موسم المدارس ودي وجبه أساسية لأولادي الصبح".

- منتصر سالم: لابد من المقاطعة حتى يتخلى التجار عن جشعهم

أما منتصر سالم، مواطن، فقد أوضح أنه "قرر مقاطعة شراء البيض لأن الوضع أصبح صعبا جدا، وأضاف أنا شايف أننا لازم نقاطع علشان التجار يتخلوا عن جشعهم وطمعهم" .

من ناحيته، قال محمد سعيد، مواطن، إن سعر كرتونة البيض ارتفع إلى 50 و 55 جنيها بشكل مفاجىء، وتابع: "للناس كلها مستغربة الأسعار وبتطالب بالمقاطعة بس أنا مش هاقدر أقاطع علشان انا عندي أطفال، ودي وجبة اساسية ليهم في المدرسة ونرجو حل هذه المشكلة"

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