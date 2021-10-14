شكرى: مصر تدعم خطوات الأمم المتحدة لحل الأزمة فى سوريا

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن اللقاء تطرق إلى سبل تنسيق الجهود الدولية المختلفة من أجل الدفع قدمًا بالتسوية السياسية الشاملة للأزمة السورية.

شكري يلتقي المبعوث الأممي إلى سوريا

وأعرب شكري عن دعم مصر للمساعي التي يبذلها المبعوث الأممي لحلحلة الجمود الراهن، مؤكدًا ما توليه مصر من اهتمام بالغ لوضع حد لتلك الأزمة على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والإنسانية، اتساقًا مع مرجعيات الشرعية الدولية وقرار مجلس الأمن رقم 2254، وبما يحفظ استقلالية سوريا وسلامة أراضيها؛ مع التشديد على ضرورة أن تكفل أي تسوية سياسية تثبيت ركائز الاستقرار بمنأى عن أي تجاذبات لا تصب في صالح الشعب السوري.

وأضاف حافظ أن وزير الخارجية أعرب عن أمله في أن تسفر الجولة المقبلة لأعمال اللجنة الدستورية عن تطورات إيجابية على مسار التسوية السياسية، تلبيةً للتطلعات المشروعة للشعب السوري الشقيق في الاستقرار والنماء، وإنهاء أزمته الإنسانية المُمتدة، وما يقتضيه ذلك من تغليب كافة الأطراف للمصلحة العليا لسوريا الشقيقة.

شكري يلتقي المبعوث الأممي إلى سوريا

من جانبه، أطلع بيدرسون، شكري، على نتائج اتصالاته مع مختلف الأطراف المعنية بالأوضاع في سوريا، معربًا عن تقديره للدور المصري المتوازن والداعم لتسوية الأزمة، وتطلعه لاستمرار وتيرة التنسيق والتشاور مع القاهرة في هذا الشأن.