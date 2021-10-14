الخميس 14 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد لمزارع قتل مواطنًا وأصاب آخر بسبب الثأر فى قنا

حبس
حبس

عاقبت اليوم الخميس، محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بقنا، أحمد "ف، إ" الذي يعمل مزارعًا حضوريًا بالسجن المؤبد لقيامه بقتل مزارع وإصابة آخر بسبب الثأر.

أصدر الحكم المستشار عصام عيسى، رئيس المحكمة، وبحضور المستشارين سامي عبدالجواد، وأحمد عبدالحي قورة، وبأمانة سر صلاح فراج، وعلاء سلوك، ومحمد صلاح العدوي.

يعود تاريخ الواقعة إلى يوم 2\7\2015  بقرية الحجيرات التابعة لمركز قنا، عندما قام المتهم وأخرون بإطلاق أعيرة نارية من أسلحة نارية آلية، على المواطن محمود عاطف الصغير  فأردوه قتيلًا، وأصابوا عطيتوا الصغير، أثناء استقلالهما دراجة بخارية، علل المصاب عطيتوا الصغير في أقواله أن سبب الحادث يرجع لوجود خصومة ثأرية بين عائلة المجني عليهما، وعائلة المتهم .

وجاءت تحريات الرائد محمد فؤاد السنوسي رئيس مباحث مركز قنا، صحة الاتهام، وتم القبض على المتهم وبجلسة محاكمته اليوم أنكر ارتكابه الواقعة.

السجن المؤبد امن الدولة دراجة بخارية السجن المشدد قتل مزارع محكمة جنايات امن الدولة طوارىء

رئيس التحرير

وائل لطفي

كعب أخيل

الأكثر قراءة

بسبب المقعد.. طفل يتسبب فى مصرع زميله داخل مدرسة بأكتوبر

شكرى: مصر تدعم خطوات الأمم المتحدة لحل الأزمة فى سوريا

رسميًا.. محمد صلاح يحصد جائزة لاعب شهر سبتمبر فى ليفربول

إصابة دينا الشربينى قبل وصولها حفل مهرجان الجونة

شيرين رضا تظهر بإطلالة مخيفة فى استعدادات حفل مهرجان الجونة

أمطار خفيفة وشبورة مائية.. تفاصيل حالة طقس الـ72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

ممنوع التصوير!

د. محمد عفيفي

السينما وحرب أكتوبر

عيد عبدالحليم

كيف غيَّر عدوية وهانى شنودة الغناء في السبعينيات؟

شيرين سامى

«جسور مقاطعة ماديسون».. الحب الذى لا يحدث إلا مرة

أميرة ملش

أميرة ملش تكتب: معركة بقاء

ماجد حبته

قنبلة عراقية غير موقوتة!

مؤمن المحمدي

مصر مظلومة

مدحت بشاى

الشخصية المصرية

صور

افتتاح مهرجان الجونة 2021.. إطلالات مميزة للفنانات

إطلالات النجوم فى مهرجان الجونة (صور)

أول أسبوع دراسة

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تحمِّل إسرائيل مسئولية تدهور البيئة داخل أراضيها

إسرائيل تغلق المجال الجوي في الجولان

وزير الخارجية الأمريكى يلتقى نظيره الإسرائيلى فى واشنطن