المؤبد لمزارع قتل مواطنًا وأصاب آخر بسبب الثأر فى قنا

عاقبت اليوم الخميس، محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بقنا، أحمد "ف، إ" الذي يعمل مزارعًا حضوريًا بالسجن المؤبد لقيامه بقتل مزارع وإصابة آخر بسبب الثأر.

أصدر الحكم المستشار عصام عيسى، رئيس المحكمة، وبحضور المستشارين سامي عبدالجواد، وأحمد عبدالحي قورة، وبأمانة سر صلاح فراج، وعلاء سلوك، ومحمد صلاح العدوي.

يعود تاريخ الواقعة إلى يوم 2\7\2015 بقرية الحجيرات التابعة لمركز قنا، عندما قام المتهم وأخرون بإطلاق أعيرة نارية من أسلحة نارية آلية، على المواطن محمود عاطف الصغير فأردوه قتيلًا، وأصابوا عطيتوا الصغير، أثناء استقلالهما دراجة بخارية، علل المصاب عطيتوا الصغير في أقواله أن سبب الحادث يرجع لوجود خصومة ثأرية بين عائلة المجني عليهما، وعائلة المتهم .

وجاءت تحريات الرائد محمد فؤاد السنوسي رئيس مباحث مركز قنا، صحة الاتهام، وتم القبض على المتهم وبجلسة محاكمته اليوم أنكر ارتكابه الواقعة.