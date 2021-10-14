الخميس 14 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أبرزها حل التشابك مع المناجم والمحاجر والكوك.. 5 توصيات لعمومية الحديد والصلب

شركة الحديد والصلب
شركة الحديد والصلب

اعتمدت الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب خلال اجتماعها مساء أمس ٥ توصيات، كان أولها أنه يتعين عليها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإزالة التعديات الموجودة على بعض أراضيها، وثانيها أنه يجب على الشركة دائنية ومديونية صندوق الزمالة الخاص بالعاملين لحفظ حقوق الطرفين.

وأوضحت الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب إن التوصية الثالثة هي دراسة كافة الأرصدة المدينة للشركة والعمل علي تحصيلهان والرابعة هي إجراء المطابقة على الأرصدة مع شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر وإنهاء كافة التشابكات معها، والخامسة حل وإنهاء كافة الخلافات مع شركة الكوك لتحديد دائنة ومديونية كل شركة منهما.

الحديد والصلب جمعية قطاع الاعمال الإجراءات القانونية الجمعية العامة شركة الحديد والصلب القابضة للصناعات

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