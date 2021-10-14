الخميس 14 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«أبوالغيط»: سوريا بلد عربى لابد من الحفاظ على استقلاله

أبوالغيط والمبعوث
أبوالغيط والمبعوث الأممي إلى سوريا

استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، جيير بيدرسون المبعوث الأممي لسوريا، بمقر الأمانة العامة اليوم، حيث عقد الطرفان جلسة مباحثات مطولة تناولت تطورات الوضع في سوريا.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيان، أن اللقاء تناول الأزمة السورية من مختلف أبعادها، حيث استمع أبوالغيط لعرضٍ مفصل قدمه المبعوث الأممي حول تطورات الوضع الميداني والإنساني في البلاد، مع التركيز على المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة من خلال اجتماعات اللجنة الدستورية، التي تضم الحكومة والمعارضة السورية، ويُنتظر أن تُلتئم في 18 الشهر الجاري بجنيف. 

ونقل المصدر عن أبوالغيط تأكيده خلال اللقاء ضرورة الالتفات إلى خطورة تدهور الأوضاع الإنسانية للسوريين بسبب استمرار النزاع، مُشدداً على أن الحل السياسي يُمثل المخرج الوحيد من الأزمة المستمرة منذ أكثر من عقد. 

وأوضح الأمين العامة لجامعة الدول العربية أن سوريا بلدٌ عربي لابد من الحفاظ على استقلاله وتكامل ترابه الإقليمي، لافتاً إلى أن استمرار التدخلات الأجنبية على الأراضي السورية يُعقد الأزمة ويُطيل أمدها، ومُشدداً على أن مختلف الأطراف في حاجة إلى مراجعة مواقفها من أجل إيجاد مخرج للأزمة.

يشار إلى وزير الخارجية سامح شكري، اجتمع مساء اليوم ‏مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ‎سوريا جير بدرسون.

وأكد وزير الخارجية دعم ‎مصر لكل المساعي الرامية إلى إيجاد تسوية شاملة للأزمة السورية، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.

وكذلك، استقبل وزير الخارجية سامح شكري، صباح اليوم، الخميس، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور روبرت مينينديز.

وبحث اللقاء موضوعات التعاون الثنائي في إطار العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وتبادل الرؤى حول عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية.

أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية المبعوث الأممي لسوريا جيير بيدرسون سوريا

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وائل لطفي

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أبوالغيط: استمرار التدخلات الأجنبية على الأراضى السورية يعقد الأزمة ويطيل أمدها

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