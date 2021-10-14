محمد حماقي يطرح «نادانا» ضمن ألبوم «يا فاتنى» (فيديو)

طرح النجم محمد حماقي، منذ قليل، أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم «نادانا» استكمالا لأغنيات ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم «يا فاتني» عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وتعاون محمد حماقي في أغنية “ندانا” مع كل من الشاعر الغنائي تامر حسين، والملحن محمد رحيم، والموزع الموسيقي تميم، وعازف الجيتار مصطفى أصلان، وعازف القانون ماجد سرور، وعازف الناي أحمد خيري ، وعازف الأكورديون وائل النجار ، وعازف العود إسلام الاباتي ، وسولو كمان وتنفيذ وتريات محمد عاطف إمام.

كلمات أغنية ندانا

يااااه

عدى الوقت معاك في ثواني

قلتلي امتى هشوفك تاني

من شوقي ليك هتخيل فيك

وهتتسبب في جناني

قول

قول دلوقتي معاد خليني

أحلم باللحظة اللي تجيني

ده أملي إني أغمض عين

وأفتحها ألاقيك تناديني

نادانا

ياللا يا قلبي نادانا

قوم بينا

سيب كل اللي ورانا

أمانة

خلينا جنب عيونه اللي مشاغلانا

في عندي كلام مالحقتش أقوله

مايكفيش العمر بطوله

دي تلاكيك أصلي بموت فيك

يا قمر بإيديا بطوله

- حماقى يجهز أغنيتين جديدتين

ونشرت “الدستور” السبت الماضي تصريحًا خاصًا للموزع الموسيقي تميم أكد فيه أن حماقي لم ينتهِ حتى الآن من طرح جميع أغنيات ألبوم «يا فاتني»، مؤكدًا أنه يعمل حاليًا على تجهيز أغنيتين جديدتين ستكونان استكمالاً لأغنيات الألبوم الجديد.

أضاف الموزع الموسيقي، الذي يشارك في التوزيع الموسيقي للأغنيتين، أنه من المقرر أن يتم طرحهما خلال الأيام القليلة المقبلة، وأنه تم الانتهاء من واحدة منهما، وسيتم تسليم الماستر الخاص بها خلال الساعات المقبلة.

أشار الموزع الموسيقي إلى أن الأغنيتين من توزيعه الموسيقي، ويتعاون فيهما حماقي مع كل من الشاعر الغنائي تامر حسني، والملحن الموسيقي محمد رحيم، مشيرا إلى أن النجم قرر أن تطرح هذه الأغنيات عقب طرح الألبوم بشكل كامل كنوع جديد من التسويق للألبوم يتضمنه عنصر مفاجأة للجمهور.