الخميس 14 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

كامل الوزير يشارك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة الثاني للنقل المستدام

وزير النقل
وزير النقل

شارك الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، ممثلا عن الحكومة المصرية عبر تقنية الفيديو كونفرانس في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة الثاني للنقل المستدام والذي تنظمه الأمم المتحدة، وتستضيفه جمهورية الصين الشعبية  خلال الفترة من 14- 16 أكتوبر 2021.

وافتتح المؤتمر رئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ، وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر إلقاء عدد من رؤساء الدول والحكومات "الرئيس الصيني - الرئيس الروسي - الرئيس التركمانستاني- رئيس وزراء هولندا بالإضافة إلى سكرتير عام الأمم المتحدة" لكلماتهم في هذه المناسبة.

وتتضمن فعاليات المؤتمر عدد من الفعاليات التي سيشارك فيها مسئولو وزارة النقل والتي ستعقد عن عدد من الموضوعات الهامة وهي ( النقل المستدام ، والقضاء علي الفقر ، والتعافي الإقتصادي ) ، ( النقل المستدام والتنمية الإقليمية ) ، ( النقل المستدام والربط ، ومنها المناطق الريفية وحالات لبعض الدول ) ، ( النقل المستدام ، لتعافي الإقتصادي - تبادل وجهات النظر والخبرات) ،( دور الاعمال في تطوير االنقل المستدام )، (النقل المستدام والتنمية الخضراء ، التخفيف من آثار التغير المناخي ، التكيف ، والقدرة على المواجهه )  ، ( سياسات النقل المستدام ) ، (النقل المستدام والمدن المستدامة ).

يذكر أن مصر قد عملت على وضع خطه تنموية ذات رؤية شاملة وطموحة، تمثلت في استراتيجية التنمية  المستدامة – رؤية مصر 2030- التي أطلقتها الحكومة في فبراير 2016 لتمثل الخطة الاستراتيجية طويلة المدى لتحقيق مبادئ واهداف التنمية  المستدامة في كل المجالات ، والعمل على توطينها بكافة اجهزة الدولة ، حيث تركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة، وتولي أهمية  كبيرة لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية ، ومع بداية جائحة الكورونا اتخذت الحكومة العديد من السياسيات الإستباقية التي اعتمدت على خطة واضحة لتحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن  واستمرار عجلة النشاط الاقتصادي، وقد نجحت تلك الإجراءات في تحقيق مؤشرات ايجابية خلال الأزمة لقيت اشادة من كبرى المؤسسات الدولية.

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