الخميس 14 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المتحدث باسم الكاظمي يعلن قرارات مجلس الوزراء العراقي اليوم

باسم مجلس الوزراء
باسم مجلس الوزراء العراقي حسن ناظم

أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي حسن ناظم، اليوم الخميس، أهم مقررات جلسة المجلس اليوم وأبرز ما دار فيها.

وقال حسن ناظم في مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الوزراء العراقي إن "الحكومة تلقت إشادات بنزاهة الانتخابات واعترافًا دوليًا بها"، لافتًا إلى أن "ملاحظات بعض الأطراف على العملية الانتخابية أمر مشروع وهنالك قانون ينظم الاعتراضات".

وأضاف أن "العراقيين ينتقلون عبر العملية الانتخابية إلى مرحلة جديدة في المسار الديمقراطي للبلد"، مبينًا أن "رئيس الوزراء أكد أنه لا يوجد خاسر في الانتخابات".

وبشأن قرارات جلسة اليوم، أوضح ناظم أن "مجلس الوزراء العراقي قرر دعم معالجة ملفي التصحر وملوحة نهر الفرات في الجنوب، كما قرر تخصيص مبالغ لمعالجة ملوحة نهر الفرات وتحويلها لمياه عذبة"، موضحًا أن "مجلس الوزراء قرر أيضًا تأهيل طريق حيوي في محافظة واسط، والموافقة على قيام صندق إعمار ذي قار بمنح سلف تشغيلية لأصحاب العقود، بالإضافة إلى إصداره قرارًا بصرف 3 مليارات دينار لدعم ناديي الزوراء والميناء".

وتابع أن "المجلس قرر إقامة مدن صناعية على أراضٍ عدة"، مبينًا أن "رئيس الوزراء وجه بتطوير المحال والشوارع وسرعة إنجاز المشاريع الخدمية في بغداد".

ولفت إلى أن "هنالك مشروعًا لإكمال الحزام الأخضر ومكافحة التصحر في مناطق الجنوب".  

تشريعي العراق قانون الحكومة الانتخابات المتحدث رئيس الوزراء مؤتمر صحفي رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

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