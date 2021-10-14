رئيس جامعة قناة السويس يعلن بدء التقدم لجائزة الدكتور أحمد عسكر لأفضل بحث تطبيقي

أعلن الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، بدء التقدم لجائزة الدكتور أحمد عسكر لأفضل بحث تطبيقى للدراسات العلمية والدراسات الأدبية مع بداية العام الدراسى ٢٠٢١-٢٠٢٢ حتى موعد غايته ٣١ يناير ٢٠٢٢.

وأكد الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، على اهتمام الجامعة بتشجيع البحوث العلمية والتطبيقية وتخدم المجتمع ويقدمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال إدارة متابعة المشروعات البحثية والتطبيقية التابعة للإدارة العامة لمشروعات البيئة.

وأضاف الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، أن خطابات الترشيح والملفات الخاصة بالمرشحين ترسل إلى إدارة متابعة المشروعات البحثية والتطبيقية بعد استيفاء الإقرار الخاص بالجائزة واستبيان الجهه المستفيدة وفحص الملفات بكل دقة من خلال لجنه شئون خدمة المجتمع بالكليات طبقا للمعايير الخاصة بالجائزة.