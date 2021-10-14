ورشة تدريبية حول مكافحة الفساد فى جامعة حلوان

نظمت لجنة مكافحة الفساد بجامعة حلوان ورشة عمل تدريبية لمديري الإدارات وموظفي جامعة حلوان بالتعاون مع مركز التطوير الوظيفي والإدارة العامة للتنظيم والإدارة.

عقدت الورشة التدريبية تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، بحضور الدكتورة حنان كمال مدير مركز التطوير الوظيفي ومقرر لجنة مكافحة الفساد بالجامعة ومحمد ناصر أمين عام الجامعة وحاضر في الورشة خالد عبد اللطيف الخبير القانوني والمدرب المعتمد بوزارة المالية.

تناولت الورشة حقوق الموظف في تقارير الكفاية السنوية والمساءلة التأديبية وقانون الخدمة المدنية بين تقويم الأداء والمسألة التأديبية للموظف العام، كذلك شملت الورشة بالشرح والتدريب للحضور، كيفية استخدام تقارير الكفاية السنوية وفقا لقانون الخدمة المدنية 81 والذي يقدم مرتين كل عام عن كل موظف في شهري مايو ونوفمبر، وانطلاقا من تثقيف الإداريين وتوعيتهم بحقوقهم الوظيفية، وتفعيلا لقرار ٦٣ باستخدام طرق التقييم والتقويم وفقا لقانون 81 فقد تضمنت الورشة كيف يستخدم الموظف سجل الأداء، وكيف للمدير أن يكتب استمارات التقييم المختلفة وسبل التقويم، حيث تم بالشرح كيف يمكن ملء سجل الأداء من المدير والموظف والموافقة عليه، وتم التدريب على كافة أنواع استمارات الأداء للدرجات الإدارية المختلفة حتى يتسنى لمديري الإدارات أن يستخدموها بالشكل الصحيح، وتناولت الورشة أيضا سبل التقويم، وكيف يمكن أن يعمل المديرون على رفع كفاءة أداء الموظفين لتحسين الأداء ورفع مستوى التقارير.

وقد تناولت الورشة بالشرح ماهي مدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والأسانيد القانونية التي تستند عليها، وماهي مسئوليات الموظف وواجباته، والتزامات جهة العمل تجاه الموظف العام، وأساليب الإبلاغ المختلفة عن المخالفات، ومدي ارتباطها بخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.