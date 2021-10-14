«الزراعة» تكشف عن رسوم تسجيل مزارع تصدير الحاصلات الزراعية

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الحجر الزراعي، عن رسوم تسجيل المزارع المخصصة للتصدير للحاصلات الزراعية.

وفيما يتعلق بالكيانات التصديرية، أكد تقرير وزارة الزراعة أنه تقوم تلك الكيانات التصديرية الراغبة في التصدير بسداد النفقات المرتبطة بإجراء عملية التكويد والتتبع على النحو التالي: تسدد المزارع التصديرية الأقل من 5 أفدنة 1000 جنيه، أما المساحة الأكبر من 5 أفدنة حتى 20 فدانا فتسدد 2000 جنيه، أما المزارع الأكبر من 20 فدانا وحتى 100 فدان فتسدد 3500 جنيه، والمساحة الأكبر من 100 فدان وحتى 500 فدان تقوم بتسديد 5000، أما المساحة الأكبر من 500 فدان فيتم سداد 10000.

وأضاف التقرير أنه في حال إعادة اعتماد مزرعة لعدم استيفاء اشتراطات التكويد فتسدد 50% من قيمة النفقات المدفوعة للتكويد، أما محطات ومراكز التعبئة فتسدد مبلغ 2000 جنيه لكل محطة أو مركز تعبئة.

وفقاً للقرار الوزاري، يتم اعتماد الكيانات التصديرية لتطبيق أحد معايير الصحة النباتية وفقا لاشتراطات ومتطلبات خاصة للدول المستوردة فيتم سداد 800 جنيه زيادة، أما تسجيل واعتماد شركة مصدرة 500 جنيه، ولاعتماد وتسجيل مورد منتجات زراعية لمحطات ومراكز التعبئة فيسدد 1000 جنيه.

ويتم إيداع كافة النفقات المحصلة في الحساب الخاص بالحجر الزراعي، بما في ذلك أي نفقات تخص عملية التكويد المذكوة بالتشريعات الأخرى، ويتم الصرف منها طبقا للائحة المالية المعتمدة ويلغى ما يخالف ذلك.

ونص القرار الوزاري في المادة الثانية له على أن تلتزم المزارع الراغبة في تصدير منتجاتها وفقاً لمنظومة التكويد الجديدة بتطبيق التوصيات والإرشادات الفنية واشتراطات الدول المستوردة وبرامج المكافحة المتكاملة وكافة الممارسات الزراعية الجيدة وفقا لما يقره الحجر الزراعي، وفي حالة اكتشاف عدم مطابقة المزرعة لأي من هذه المواصفات فإن للحجر الزراعي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ تلك الاشتراطات على الوجه الأمثل.

كما نص القرار الوزاري على أن يتولى الحجر الزراعي أي اشتراطات إضافية تتطلبها الدول المستوردة بجانب تنفيذ ما ورد بمنظومة التكويد والتتبع المرفقة.