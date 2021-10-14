«فيسبوك» تجري أبحاثا حول أنظمة «ترى وتسمع وتتذكر» كل ما يفعله المستخدم

تجري منصة فيسبوك، عملاق منصات التواصل الاجتماعي، أبحاثا في مجال أنظمة الذكاء الاصطناعي التي ترى وتسمع وتتذكر كل ما يقوم به مستخدم المنصة.

وذكر موقع (ذا فيرج) التقني أن أدوات الذكاء الاصطناعي التي تجري المنصة ابحاثها عليها يمكن أن تظهر يومًا ما في نظارات الواقع المعزز على فيسبوك.

ووفقا لذا فيرج يتضمن مشروع بحثي جديد بقيادة فريق الذكاء الاصطناعي في فيسبوك نطاق طموحات الشركة وتتمثل في تحليل حياة الأشخاص باستمرار باستخدام الفيديو؛ بالإضافة إلى تسجيل ما يرونه ويفعلونه ويسمعونه لمساعدتهم في المهام اليومية.

حدد باحثو Facebook سلسلة من المهارات التي يريدون من هذه الأنظمة تطويرها ، بما في ذلك "الذاكرة العرضية" و "التخطيط السمعي البصري".