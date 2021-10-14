الخميس 14 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

قبض عليها مرتين بسبب المخدرات.. من هي الفنانة نيفين مندور؟

نيفين مندور
نيفين مندور

تصدرت الفنانة «نيفين مندور» التي لعبت دور «فيحاء» في فيلم «اللي بالي بالك» بطولة الفنان محمد سعد، محرك البحث الشهير «جوجل»، وذلك عقب خروجها من السجن، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لها في حفلة عيد ميلاد أحد أصدقائها.

وترصد «الدستور» أبرز المعلومات عن الفنانة نيفين صباح مندور، كالتالي:

- من مواليد 16 يونيو 1980.

- كانت بدايتها في التمثيل من خلال مشاركتها في المسرحيات المدرسية وكذلك بالجامعة.

- أبرز أدوارها «فيحاء» مع الفنان محمد سعد في فيلم «اللي بالي بالك» عام 2003.

- اختفت عن الساحة الفنية عامين.

- عادت للتمثيل مرة أخرى من خلال مشاركتها في مسلسل «راجعلك يا إسكندرية» في العام 2005.

- ابتعدت بعد ذلك عن الساحة الفنية ولم تظهر في أدوار فنية.

- عاد اسمها للظهور مجددا حين ألقي القبض عليها في العام 2013، بتهمة تعاطي المخدرات، وأفرج عنها لاحقًا بعد دفع كفالة.

- ألقي القبض عليها مرة أخرى بتهمة مماثلة في العام 2016، وجرى إخلاء سبيلها بسند إقامة.

فيس بوك السينمائي هيروين محمد سعد الهيروين الفنان محمد سعد محركات البحث القبض عليها مرة أخرى بتهمة مماثلة في العام 2016 وجرى إخلاء سبيلها بسند إقامة

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