جامعة أسيوط تجهيز مقر مركزي لبيت الحيوان بالمستشفى البيطري لخدمة الكليات

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن بدء تجهيز مقر مركزي لبيت الحيوان بالمستشفى البيطري التعليمي الجديد وذلك لخدمة كليات الجامعة.

جانب من الجولة

جاء ذلك خلال زيارة إلى المستشفى البيطري لتفقد المقر الذي تم تخصيصه لهذا الهدف وذلك بمرافقة الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش عميدة الكلية، والدكتور أحمد فتحي مدير المستشفى، والدكتور عبد الرازق خليفة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جابر أحمد مجاهد الأستاذ بقسم التوليد والتناسل والتلقيح الاصطناعى بالكلية.

جانب من الجولة

وصرح رئيس الجامعة أن تجهيز مقر مركزي لبيت الحيوان يأتى فى إطار استراتيجية إدارة الجامعة الساعية إلى تعظيم الاستفادة من إمكانياتها المختلفة بشكل مركزي من أجل توسيع قاعدة المنتفعين بها، موضوحًا أن بيت الحيوان المركزي بالمستشفى البيطري من المقرر له خدمة طلبة كليات الطب البشري، وطب الأسنان إلى جانب طلبة كلية الطب البيطري ممن تحتاج دراستهم إلى دراسات باستخدام حيوانات التجارب حيث سوف يضم بيت الحيوان عدد من الحيوانات المستخدمة لهذا الغرض مثل الفئران والأرانب وخنازير غينيا.