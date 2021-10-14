الخميس 14 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

كاظم الساهر يفتتح سلسلة «أمسيات خالدة» فى «إكسبو 2020» بدبى

كاظم الساهر
كاظم الساهر

تنطلق غدًا، الجمعة، سلسلة "أمسيات خالدة"، وهي باقة من الحفلات الموسيقية التي يحييها نجوم من أنحاء المنطقة والعالم في «إكسبو 2020» دبي، بحفلة لقيصر الغناء العربي كاظم الساهر. 

تقام هذه الأمسيات في ساحة الوصل، القلب النابض لإكسبو 2020، والتي تشكل قبتها أكبر شاشة عرض في العالم بنطاق 360 درجة، ومن شأنها أن تبهر الجماهير بتجارب عرض مبتكرة توظف أحدث التقنيات لتدمج العالم المادي بنظيره الرقمي. 

سيتمكن حاملو تذاكر إكسبو من مشاهدة المناظر المبهرة عبر شاشات ضخمة في كل من مسرح دبي ميلينيوم وحديقة اليوبيل.

ويقتصر الدخول إلى ساحة الوصل على المدعوين، وزوار إكسبو ممن يحملون تذاكر صالحة لأيام الأمسيات يستطيعون دخول مسرح دبي ميلينيوم وحديقة اليوبيل على أساس أسبقية الحضور، وسيُبث الحفل أيضا مباشرة من ساحة الوصل إلى جمهور عالمي.

تقام سلسلة "أمسيات خالدة" على مدار فترة انعقاد إكسبو 2020، وستتوفر معلومات إضافية عن تواريخ الحفلات ومواعيدها قريبا عبر الموقع الرسمي لـ"إكسبو 2020" دبي.

الحفلات الموسيقية إكسبو 2020 دبي كاظم الساهر مسرح دبي أمسيات خالدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

المطوعون!

الأكثر قراءة

«غطاء سيارة».. «الداخلية» تكشف لغز ميكروباص الساحل

«مش هتبرع».. عبير صبرى تعلن رأيها فى التبرع بالأعضاء

مكرم: الجمهورية الجديدة تشهد على تمكين حقيقى للمرأة فى أهم المناصب

أمطار خفيفة وشبورة مائية.. تفاصيل حالة طقس الـ72 ساعة المقبلة

لحظة التخلص من «مسنة الفيوم» المقتولة على يد جيرانها لسرقتها (فيديو)

والد الطفل ضحية «صراع التختة»: كان ضهري وبيشتغل ويساعدني (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

صائدة الأحلام وتاجر الأجساد

محمد محمود عمارة

وزارة التربية.. المشاكل و الحلول

خالد عكاشة

صراعات الطاقة تشتعل فى آسيا الوسطى

د. بهي الدين مرسي

التعامل مع ضغوط الحياة

ماجد حبته

المرزوقى يرتزق بجواز دبلوماسى!

د. القس صفوت البياضى

الفيسبوك تعطل ساعات وخسائره مليارات

حسين دعسة

الرئيس السيسي.. مستقبلنا على هذا الكوكب في خطر

منى رجب

الجمال الذى نفتقده فى شوارعنا

صور

معرض تراثنا

أول أيام الدراسة

رجعوا التلامذة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تغلق المجال الجوي في الجولان

وزير الخارجية الأمريكى يلتقى نظيره الإسرائيلى فى واشنطن

مقتل جندى سورى وإصابة 3 آخرين فى هجوم إسرائيلى على تدمر