ضبط مشروبات كحولية مجهولة المصدر داخل محل بقالة بالجيزة

ألقى رجال المباحث القبض على صاحب محل بقالة، لاتهامه بالاتجار بالمشروبات الكحولية، بمنطقة المنيرة الغربية بدون ترخيص، وضبط بحوزته كميات من المشروبات الكحولية المتنوعة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتم ضبط المتهم خلال حملة على المحال التجارية غير المرخصة، حيث تم العثور على كميات من المشروبات الكحولية مجهولة المصدر، داخل محل بقالة، بمنطقة المنيرة الغربية، تبين أن صاحب المحل يتاجر بها بدون ترخيص.

تم ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطرت النيابة للتحقيق.