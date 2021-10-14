الخميس 14 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مشروبات كحولية مجهولة المصدر داخل محل بقالة بالجيزة

ضبط مشروبات كحولية
ضبط مشروبات كحولية

ألقى رجال المباحث القبض على صاحب محل بقالة، لاتهامه بالاتجار بالمشروبات الكحولية، بمنطقة المنيرة الغربية بدون ترخيص، وضبط بحوزته كميات من المشروبات الكحولية المتنوعة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتم ضبط المتهم خلال حملة على المحال التجارية غير المرخصة، حيث تم العثور على كميات من المشروبات الكحولية مجهولة المصدر، داخل محل بقالة، بمنطقة المنيرة الغربية، تبين أن صاحب المحل يتاجر بها بدون ترخيص.

تم ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطرت النيابة للتحقيق.

المشروبات الكحولية منطقة المنيرة الغربية المشروبات الروحية

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وائل لطفي

المطوعون!

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