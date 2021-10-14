اليوم.. «راكتا» لصناعة الورق تعتمد قرار تشكيل مجلس الإدارة

يعقد مجلس إدارة شركة العامة لصناعة الورق – راكتا، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، اليوم الخميس، الجمعية العامة العادية وغير العادية.

وبحسب بيان للشركة، فإن العمومية العادية ستناقش التصديق على قرار رئيس الجمعية بتشكيل مجلس إدارة الشركة وتحديد المعاملة المالية، وكذلك التصديق على تقريري مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي الماضي.

كما ستنظر العمومية التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية عن العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، وإخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن الفترة.

فيما تضمن جدول أعمال العمومية غير العادية النظر في تطبيق أحكام المادة 38 من القانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم 185 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

وحققت شركة العامة لصناعة الورق - راكتا خلال العام المالي 2020-2021، خسائر بقيمة 98.277 مليون جنيه في العام المالي الماضي مقابل خسائر بلغت 124.64 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وقالت شركة العامة لصناعة الورق - راكتا، إنها حققت خسائر خلال أغسطس الماضي بلغت 8.36 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة، أنها سجلت صافي خسائر بلغ 16.73 مليون جنيه خلال الفترة من يداية يوليو حتى نهاية أغسطس الماضي.

وحققت الشركة خلال العام المالي الماضي مبيعات بلغت نحو 10.1 مليون جنيه مقابل مبيعات قدرها 26.09 مليون جنيه.

وأرجعت الشركة تراجع الخسائر إلى انخفاض الأجور وانخفاض حجم المبيعات، موضحة أن تكلفة المبيعات تزيد عن أسعار بيعها لزيادة معدلات استهلاك الخامات والطاقة لتقادم خطوط الإنتاج، لذا فقد تم تعليق النشاط الإنتاجي منذ 25 سبتمبر 2019 ولحين الانتهاء من أعمال تطوير وإعادة تأهيل خطوط الإنتاج والاقتصار على البيع من المخزون