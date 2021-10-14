مايا مرسي تستعرض أهم إنجازات تمكين المرأة خلال 6 سنوات

شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في ندوة بعنوان "جهود الدولة لتمكين المرأة وأهم المكتسبات"، والتى نظمها مجلس الأعمال الكندى المصري ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولى بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والنائبة فيبي فوزى وكيل مجلس الشيوخ والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والمهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال الكندي المصري، ومايان رسلان رئيسة لجنة المرأة في مجلس الأعمال الكندي المصري.

وقالت مرسي، إن المجلس يعد هو الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة فى مصر، وله فروع في جميع محافظات الجمهورية، لافتة إلى أن المجلس نجح في الوصول إلى 35 مليون سيدة من خلال حملات طرق البواب التي ينفذها في مختلف محافظات الجمهورية، لتوعية السيدات بالقضايا المختلفة.

وأشارت إلى أن المجلس استحدث لأول مرة في تشكيله الحالي مجموعة من اللجان مثل لجنة الشباب ولجنة المرأة الريفية، ولجنة المرأة ذات الإعاقة.

كما أوضحت الخدمات التي يقدمها مكتب شكاوي المرأة بالمجلس لمساندة السيدات ودعمهن نفسيا وقانونيا.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي، أهم الإنجازات التي تحققت في مجال تمكين المرأة خلال الست سنوات الماضية، مشيرة إلى الاستراتيجية الوطنية للتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام ٢٠١٧ كأول استراتيجية وطنية لتمكين المرأة في العالم متماشية مع أهداف التنمية المستدامة.

كما ثمنت الدكتورة مايا مرسي السماح للمرأة الدخول إلى مجلس الدولة والنيابة العامة بعد ٧٢ عاما من نضال السيدات للوصول إلى هذا المنصب الهام.

وفيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا أوضحت الدكتورة مايا مرسى، أن مصر كانت أول دولةِ في العالمِ تصدر ورقة سياساتِ حول الاستجابةِ للاحتياجاتِ الخاصةِ للمرأةِ والفتاةِ في إطار التعامل مع الجائحة، مشيرة أيضا الى القوانين والتشريعات التي تم اقرارها وأدخلت عليها تعديلات بما يكفل للمرأة المصرية المساواة الكاملة والفرص المتكافئة، منها تعديل قانون الميراث بتجريم حرمان المرأة، وتغليظ عقوبتي ختان الإناث والتحرش الجنسي، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من القوانين التى انصفت المرأة ودعمت تمكينها.