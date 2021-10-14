الخميس 14 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا ترسل 2.4 مليون جرعة من لقاح كورونا إلى باكستان

مصنع لقاحات
مصنع لقاحات

قال مسؤول بالبيت الأبيض إن الإدارة الأمريكية سترسل 2.4 مليون جرعة من لقاح كوفيد-19 إلى باكستان اليوم الخميس ، وبذلك يصل العدد الإجمالي للجرعات المرسلة إلى الدولة الواقعة في جنوب آسيا إلى حوالي 18.3 مليون جرعة ، أي أكثر من أي دولة أخرى.

وأشار المسؤول -الذي طلب عدم الكشف عن هويته بحسب صحيفة إكسبريس تريبيون الباكستانية- إن الشحنات الأخيرة من مجموعات اللقاحات التي قدمتها شركة فايزر وشركة بيونتيك الألمانية ، من المقرر أن تصل يوم السبت، عبر آلية توزيع كوفاكس.

يشار إلى أن باكستان تلقت 93.6 مليون جرعة على الأقل حتى الآن، بحسب البيانات المتاحة.

واشنطن باكستان لقاح كوفيد-19 أمريكا الولايات المتحدة

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المطوعون!

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