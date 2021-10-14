الأزهر يدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي على مسجد بالنيجر

أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في منطقة تيلابيري بغرب النيجر، وأسفر عن استشهاد عشرة أفراد أثناء أدائهم صلاة العشاء.

وأكد الأزهر، في بيان اليوم الخميس، رفضه لكل أعمال العنف والإرهاب التي تستهدف النيل من صورة الأديان، مشددًا على أن الاعتداء على دور العبادة أو على أي إنسان هو من أبشع الجرائم التي تستوجب أقصى العقوبات في الدنيا، وقد توعد الله صاحبها بالخزي والعذاب في الآخرة، لما فيه من انتهاك لحرمات الله.

كما جدد الأزهر مطالبته بضرورة تكاتف الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب والحد من اتساع نطاق العنف واستباحة دماء الآمنين؛ لوضع حد للعمليات الإرهابية التي تحصد أرواح الأبرياء.

وتقدم الأزهر بخالص العزاء إلى النيجر؛ قيادة وشعبا، وإلى أسر الضحايا، داعيا الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.