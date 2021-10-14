الخميس 14 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء اليابان يحلّ مجلس النواب استعدادا للانتخابات العامة

فوميو كيشيدا
فوميو كيشيدا

أعلن رئيس الوزراء الياباني الجديد فوميو كيشيدا حلّ مجلس النواب؛ تمهيدا لإجراء انتخابات عامة نهاية شهر أكتوبر الجاري، في الوقت الذي يسعى فيه للحصول على تفويض عام لحكومته التي انطلقت الأسبوع الماضي فقط.

ونقلت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية، اليوم الخميس، عن كيشيدا، قوله: "نحن بحاجة لمواجهة حكم الشعب أشعر بأنه واجب حقيقي عليَّ".

ومن المقرر إجراء الانتخابات يوم 31 أكتوبر بعد انتهاء فترة عضوية مجلس النواب التي تبلغ 4 سنوات في 21 أكتوبر.

ويأمل الحزب الليبرالي الديمقراطي برئاسة كيشيدا في الاستفادة من الهدوء الأخير في معدل الإصابة بفيروس كورونا، بينما لا يزال قادة المعارضة يسعون لإنشاء جبهة موحدة.

جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ اليابان بعد الحرب التي تُجرى فيها انتخابات عامة بعد انتهاء المدة، ومن المقرر أن تكون الفترة بين حل مجلس النواب ويوم التصويت هي الأقصر.

طوكيو الانتخابات العامة مجلس النواب رئيس وزراء اليابان اليابان

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وائل لطفي

المطوعون!

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