تأهيل 26.13 كيلومتر من المساقي

تنفذ وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع عدة وزارات منها الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة المالية، وعدة بنوك فى تنفيذ بروتوكول لتأهيل المساقى الخاصة بالأراضي القديمة وتحديث نظم الري ضمن المبادرة القومية لتطوير الري والتحول لأنظمة الري الحديث.

وانتهت قطاعات الري، والتوسع الأفقي والمشروعات، وقطاع الخزانات والقناطر الكبرى، وقطاع تطوير الرى، اليوم الخميس، من تنفيذ تأهيل 26،13 كيلو متر من المساقي الخاصة بالأراضي الزراعية القديمة بوادي ودلتا النيل، وذلك بنسبة تنفيذ بلغت 5،61% من إجمالي أطوال 461.98 كيلومتر في 6 محافظات، تضمنت تنفيذ 7،025 كيلو متر من إجمالي 110،76 كيلومتر فى محافظة القليوبية، وذلك بهدف ترشيد إستهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية القديمة بوادى ودلتا النيل.