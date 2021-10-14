مجلة فندقية: انتعاشة قوية فى قطاع الضيافة فى مصر

قالت مجلة "هوتل نيوز مي" المعنية بأخبار الفنادق على مستوى العالم إن قطاع الفندقة والضيافة في مصر شهد انتعاشة قوية، وذلك مع تخفيف القيود جراء فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن فنادق مصر السياحية تسجل مستويات عالية من الطلب وتحديدا فنادق القاهرة.

وأضافت المجلة: “لقد شهد قطاع الضيافة في القاهرة انتعاشة قوية رغم الوباء العالمي، ويظهر ذلك وفقًا لتقرير نظرة عامة على السوق العقاري للربع الثالث من عام 2021 الصادر عن JLL وهي شركة استشارات عقارية متخصصة في الخدمات العقارية في بريطانيا”.

وتابعت المجلة: في حين أن الأداء لم يعود بعد إلى مستويات ما قبل كوفيد، فقد شهد الربع الثالث تحول القطاع إلى منعطف، حيث سجلت معدلات الإشغال 41٪ في بداية العام من أغسطس 2021، مقارنة بـ 29٪ في نفس الفترة من العام الماضي.

وقد ساعد في تعزيز هذا القطاع قيام الحكومة المصرية بتخفيف قيود الرحلات والسماح للفنادق بزيادة القدرة التشغيلية من 50٪ إلى 70٪، يأتي هذا بعد الزيادة الملحوظة في معدلات التطعيم خلال الربع الماضي.

وعمل تخفيف القواعد لصالح مشغلي الفنادق، وشهدت مصر زيادة طفيفة في السياحة الداخلية، حيث اختار الناس الإقامة داخل مصر والسياحة الداخلية بدلاً من السفر إلى الخارج خلال موسم الصيف، كما ساعد في انتعاش السياحة تدفق السياح من بعض دول الخليج على مدى الأشهر الثلاثة.

وقال أيمن سامي، المسئول عن أنشطة مصر في جي إل إل: “على المدى المتوسط ​​إلى الطويل، سيعتمد معدل التعافي على جهود الحكومة في تسريع تنفيذ برنامج التطعيم، إلى جانب استراتيجيتها لتعزيز وتقديم وجهات سياحية جديدة”.

وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يزداد النشاط في قطاع التجزئة بالقاهرة في الربع الرابع مع عودة الناس من إجازاتهم الصيفية ويتحول التركيز مرة أخرى إلى المدينة.