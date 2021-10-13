محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة القبول بمدرسة التمريض الجديدة

اعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، نتيجة الطالبات المقبولات بمدرسة التمريض الجديدة، للعام الدراسي 2021 /2022، بإجمالي 114 طالبة، بحضور الدكتور أحمد حسن أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وقال المحافظ إن عملية القبول تمت طبقًا لجميع الضوابط واللوائح المنظمة، بوزارة الصحة والاشتراطات المعلنة مع مراعاة جميع معايير الشفافية والحيادية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين في اختبارات القبول.

وأكد أهمية مدارس ومعاهد التمريض في تخريج كوادر بشرية مؤهلة للعمل في مجال التمريض لرفع جودة الخدمات الطبية في جميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة.