الخميس 14 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة القبول بمدرسة التمريض الجديدة

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

اعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، نتيجة الطالبات المقبولات بمدرسة التمريض الجديدة، للعام الدراسي 2021 /2022، بإجمالي 114 طالبة، بحضور الدكتور أحمد حسن أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وقال المحافظ إن عملية القبول تمت طبقًا لجميع الضوابط واللوائح المنظمة، بوزارة الصحة والاشتراطات المعلنة مع مراعاة جميع معايير الشفافية والحيادية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين في اختبارات القبول.

وأكد أهمية مدارس ومعاهد التمريض في تخريج كوادر بشرية مؤهلة للعمل في مجال التمريض لرفع جودة الخدمات الطبية في جميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة.

يعتمد اختبارات تمريض مرسى مدرسة بورسعيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

المطوعون!

الأكثر قراءة

مفاجأة.. مركز التسوية يتجه لإلغاء عقوبة شيكابالا

لحظة التخلص من «مسنة الفيوم» المقتولة على يد جيرانها لسرقتها (فيديو)

«التدمير الذاتى».. إبراهيم منير يطيح بجبهة حسين والجماعة تعزله من منصب المرشد

بعد تأخرها 10 أشهر.. الإعلان عن موعد «ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول»

حقيقة دهس ربة منزل ونجلها فى المرج وهروب قائد السيارة

الانتهاء من طلاء الأجزاء المحترقة فى مكان حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد محمود عمارة

وزارة التربية.. المشاكل و الحلول

خالد عكاشة

صراعات الطاقة تشتعل فى آسيا الوسطى

د. بهي الدين مرسي

التعامل مع ضغوط الحياة

ماجد حبته

المرزوقى يرتزق بجواز دبلوماسى!

د. القس صفوت البياضى

الفيسبوك تعطل ساعات وخسائره مليارات

حسين دعسة

الرئيس السيسي.. مستقبلنا على هذا الكوكب في خطر

منى رجب

الجمال الذى نفتقده فى شوارعنا

مؤمن المحمدي

ميكيافيللي 2004

صور

معرض تراثنا

أول أيام الدراسة

رجعوا التلامذة

محطة تل أبيب

المزيد

بن زايد: نحتاج للنظر إلى آفاق جديدة للتعاون بين الإمارات وإسرائيل فى عدة مجالات

الجزائر تعلن إفشال مؤامرة لتنفيذ عمل مسلح بمساعدة إسرائيل

دولة خامسة.. كواليس تحركات أمريكا لتوسيع «اتفاقيات إبراهيم» مع إسرائيل