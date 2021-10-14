آخر أخبار حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 14-10-2021

تستعرض لكم الدستور تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس، حيث كشفت هيئة الأرصاد الجوية التفاصيل الكاملة عن حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل ابتداء من اليوم الخميس ١٤ أكتوبر وحتى الأحد المقبل الموافق ١٧ أكتوبر.

وأكد خبراء الأرصاد أن هناك حالة من التقلبات الجوية تشهدها البلاد خلال تلك الفترة مع احتمالية سقوط أمطار في بعض المناطق.



آخر أخبار حالة الطقس اليوم الخميس

وبحسب توقعات الخبراء بهيئة الأرصاد الجوية تشهد القاهرةً الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء طقس مائل للحرارة نهارا معتدل إلى حد كبير ليلا، مع انخفاض درجة الحرارة بشكل ملحوظ خلال الساعات الأولى من صباح اليوم التالي مع احتمالية وجود فرص لسقوط الأمطار



درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس في عدد من المحافظات



القاهرة الكبري: العظمي اليوم ٣٣ والصغري ٢٢

الاسكندرية : العظمي ٢٩ الصغري ٢١

الوجة البحري : العظمي ٢٩ الصغري ٢١

الاقصر : العظمي ٣٩ الصغري ٢١

اسوان : العظمي ٤٢ الصغري ٢٧

السواحل الشمالية: العظمي اليوم ٣٠ والصغري ٢٢

مطروح : العظمي ٣٥ الصغري ١٧

قنا : العظمي ٣٩ الصغري ٢٤

السويس : العظمي ٣٣ الصغري ٢٣

مدينة سيوة : العظمي ٣٥ الصغري ١٧

السواحل الغربية : العظمي ٣٠ والصغري ٢٠

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء : العظمي ٢٨ والصغري ٢٣

حنوب سيناء : العظمي ٣١ الصغري ١٨

البحر الاحمر : العظمي ٣٢ الصغير ٢٤

جنوب الصعيد : العظمي ٤١ والصغري ٢٥

شمال الصعيد : العظمي ٣٤ والصغري ٢١

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بينما أشارت هيئة الأرصاد إلى أن السواحل الشمالية طقس يميل الحرارة خلال الأيام المقبلة انخفاض في درجات الحرارة ابتداء من الأسبوع المقبل ابتداء من الأحد ١٧ أكتوبر في مختلف المحافظات، حيث تنخفض درجات الحرارة تدريجيا نهارا وتميل للبرودة ليلا على جميع أنحاء الجمهورية.



الشبورة

تشهد الطرق السريعة والزراعية التي تربط من وإلى القاهرة شبورة مائية صباحا كذلك الوجه القبلي والسواحل الشمالية مع فرصة لسقوط أمطار السبت على السواحل الغربية



الرطوبةً

كشفت الأرصاد عن نسب الرطوبة في محافظات مصر وتشهد القاهرة الكبري درجة رطوبة تصل العظمي الي ٦٠ والصغري الي ٣٠ بينما السواحل الشمالية تصل درجة الرطوبة العظمي الي ٦٠ والصغري ٤٥ ويشهد شمال الصعيد العظمي ٥٠ والصغري ٢٥ بينما جنوبالصعيد ٣٠ العظمي ١٥ للصغري.