الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«أوبك» تخفض توقعاتها بالنسبة للطلب على النفط هذا العام

أوبك
أوبك

خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها بالنسبة للطلب العالمي على النفط خلال العام الحالي، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الخام إلى أكثر من 80 دولارا للبرميل.

أشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه في حين يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي إلى زيادة استخدام الوقود النفطي في بعض المجالات مثل محطات توليد الطاقة، فإنه قد يؤدي إلى تراجع الطلب على الخام في مجالات أخرى مثل التكرير.

وتواصل دول أوبك والدول الحليفة في تجمع "أوبك بلس، بقيادة روسيا، زيادة إنتاجها بمقدار 400 ألف برميل يوميا بصفة شهرية، بهدف استعادة الكميات التي سبق خفضها من الإنتاج  في ذروة انهيار أسعار النفط الخام  نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت أوبك في تقريرها الشهري اليوم الأربعار توقعهاتها بزيادة الطلب العالمي على النفط خلال العام الحالي بمقدار 8ر5 مليون برميل يوميا، في حين كانت توقعاتها السابقة تشير إلى نمو الطلب بمقدار 5.96 مليون برميل يوميا. 

وهذا الانخفاض في التوقعات هو الأول منذ بداية العام الحالي.

وتتوقع أوبك نمو الطلب خلال الربع الأخير من العام الحالي بمقدار 120 ألف برميل إلى 99.82 مليون برميل يوميا.

الوقود أسعار الغاز الطبيعي أوبك النفط أسعار الخام روسيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

المطوعون!

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