الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سوريا والعراق يبحثان تعزيز التعاون فى مجال الطاقة

الطاقة
الطاقة

بحث وزير النفط والثروة المعدنية السوري المهندس بسام طعمة مع نظيره العراقي إحسان عبد الجبار، اليوم الأربعاء، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في مجال الطاقة ولا سيما قطاع النفط.

وذكرت وكالة الأنباء السورية أن الوزيرين ركزا خلال لقائهما على هامش المنتدى الدولي لأسبوع الطاقة الروسي في موسكو على ضرورة توفير شروط مناسبة لعمل مؤسسات النفط والغاز في ظروف مواجهة تهديدات فلول المجموعات الإرهابية المتبقية في مناطق حقول النفط و الغاز في البلدين ، مؤكدين أهمية المضي قدما في تطوير العلاقات السورية العراقية بما يحقق الاستقرار الاقتصادي ويخدم مصالح مواطني البلدين الشقيقين في جميع المجالات.

وفي سياق متصل، انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد نهاية متباينة في الجلسة السابقة وسط مخاوف أن يزيد ارتفاع أسعار الفحم والغاز الطبيعي في الصين والهند وأوروبا التضخم ويبطء وتيرة النمو العالمي، مما يحد من الطلب على النفط. 

وأثر على الأسعار أيضًا ارتفاع سعر الدولار الذي وصل قرب أعلى مستوى له في عام، مما يجعل النفط أغلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي 71 سنتا أو 0.9 في المئة إلى 79.93 دولار للبرميل عند الساعة 0247 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعها 12 سنتا أمس الثلاثاء.

وأما عقود مزيج برنت فتراجعت 70 سنتا أو 0.8 في المئة إلى 82.72 دولار للبرميل، موسعة خسائرها التي بلغت 23 سنتا الثلاثاء.

وكان صندوق النقد الدولي خفض أمس الثلاثاء توقعاته للنمو في الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات الكبرى بفعل مخاوف من أن تعطل اضطرابات سلاسل التوريد والإمداد فضلا عن ضغوط التكلفة تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس كورونا.

وزير النفط الطاقة مجال الطاقة المجموعات الإرهابية حقول النفط

رئيس التحرير

وائل لطفي

المطوعون!

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