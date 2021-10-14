جمعية خيرية تجهز 13 عروسا من أهالي طهواي في المنوفية

نظمت جمعية خيرية بقري تابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، مبادرة إنسانية، لمساعدة العرائس المقبلات علي الزواج من أبناء القرية، حيث تم تقديم الأجهزة الأساسية لتجهيز أكثر من 13 عروسا من أبناء القرية غير قادرين بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأخرى، وسط ترحيب كبير من أهالي القرية بهذا العمل الخيري وإقبال ظهر في كمية التبرعات.

وقال عبدالرحمن عاشور، عضو مجلس إدارة جمعية طهواي الخيرية، أن فكرة تجهيز العرائس ليست وليدة، اليوم، ولكن تم تنفيذها عدة مرات لمساعدة غير القادرين من الفتيات المقبلات على الزواج، مؤكدا أنه تم تقديم الأجهزة الأساسية مثل الثلاجة والغسالة والبوتجاز وغيرها من الأجهزة الإساءة في عزال العروسة.

تسليم الأجهزة للعرائس

وأضاف عضو مجلس إدارة الجمعية، أنه تم تسليم الأجهزة للعرائس في القرية وسط حالة من الفرحة الشديدة بينهم وأسرهم، موضحا أن الهدف من هذه المبادرة هو مساعدة الأسر غير القادرة في توفير جزء كبير من نفقات الزواج تسهيلا عليهم في ظل الدور المجتمعي العام للجمعية.

تسليم الأجهزة للعرائس

- أنشطة متعددة لخدمة أهالي القرية

وأوضح "عاشور"، أن الجمعية تقوم بالعديد من الأنشطة الهامة لخدمة القرية، ومن بينها توصيل المياه للأسر غير قادرة، وكذلك بناء أسقف المنازل المنهارة، ورعاية الأيتام، موضحا أنه منذ استلام مجلس الإدارة الحالي بقيادة أشرف العياط، نجحت في تنفيذ العديد من المشروعات الهامة في القرية لخدمة غير القادرين.

وكان قد شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، كما أكد على جميع القطاعات بضرورة ارتداء الكمامات الطبية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ومن يعارض التعليمات و يتعرض للمساءلة القانونية .