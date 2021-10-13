الأربعاء 13 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع طفل وجزار صدمهما قطاران فى بنى سويف

مصرع طفل
مصرع طفل

لقي طفل ومسن مصرعيهما، اليوم الأربعاء، إثر تعرضهما لحادثي اصطدام قطارين بهما، بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.


ـ مصرع طفل صدمه قطار قرب مزلقان الفواريقة بمركز ببا
في الحادث الأول لقي طفل مصرعه، إثر اصطدام قطار به قرب مزلقان الفواريقة بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، حيث تبين أن الطفل يدعى " عدى . م . ذ " 14 سنة،" 8 سنوات، مقيم مركز ببا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.
وتبين أنه أثناء محاولة الطفل المرور من مكان غير مخصص لعبور المشاة، اصطدم به القطار وتسبب في وفاته في الحال، أثناء عودته لمنزله من المدرسة، حيث تبين أنه طفل في الصف الثالث الابتدائي.


مصرع جزار اصطدم به قطار جنوب بني سويف
وفي الحادث الثاني لقي جزار مصرعه، إثر اصطدام قطار به قرب مزلقان محطة ببا جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة، وتبين أن المتوفي يدعى " عويس م . ا" 45 سنة، مقيم مركز ببا ويبلغ 45 عاما من عمره، وجرى إيداعه مشرحة مستشفى ببا المركزي، وجرى تحرير محضر بالحادث.

يشار إلى أن مركز ببا شهد الأسبوع الماضي 3 حوادث وفاة إثر اصطدام قطارات بأشخاص ما بين مزلقانات ببا وسدس وطنسا .

بني سويف محافظة النيابة العامة الصف الثالث الابتدائي صدمه قطار محضر بالحادث

رئيس التحرير

وائل لطفي

المطوعون!

الأكثر قراءة

لحظة التخلص من «مسنة الفيوم» المقتولة على يد جيرانها لسرقتها (فيديو)

حقيقة دهس ربة منزل ونجلها فى المرج وهروب قائد السيارة

أعضاء مجلس الأهلى يهربون من رئاسة بعثة الأحمر فى النيجر

بعد تأخرها 10 أشهر.. الإعلان عن موعد «ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول»

عودة الأجواء الباردة.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس خلال الـ72 المقبلة

«التدمير الذاتى».. إبراهيم منير يطيح بجبهة حسين والجماعة تعزله من منصب المرشد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد محمود عمارة

وزارة التربية.. المشاكل و الحلول

خالد عكاشة

صراعات الطاقة تشتعل فى آسيا الوسطى

د. بهي الدين مرسي

التعامل مع ضغوط الحياة

ماجد حبته

المرزوقى يرتزق بجواز دبلوماسى!

د. القس صفوت البياضى

الفيسبوك تعطل ساعات وخسائره مليارات

حسين دعسة

الرئيس السيسي.. مستقبلنا على هذا الكوكب في خطر

منى رجب

الجمال الذى نفتقده فى شوارعنا

مؤمن المحمدي

ميكيافيللي 2004

صور

معرض تراثنا

أول أيام الدراسة

رجعوا التلامذة

محطة تل أبيب

المزيد

بن زايد: نحتاج للنظر إلى آفاق جديدة للتعاون بين الإمارات وإسرائيل فى عدة مجالات

الجزائر تعلن إفشال مؤامرة لتنفيذ عمل مسلح بمساعدة إسرائيل

دولة خامسة.. كواليس تحركات أمريكا لتوسيع «اتفاقيات إبراهيم» مع إسرائيل