مصرع طفل وجزار صدمهما قطاران فى بنى سويف

لقي طفل ومسن مصرعيهما، اليوم الأربعاء، إثر تعرضهما لحادثي اصطدام قطارين بهما، بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.



ـ مصرع طفل صدمه قطار قرب مزلقان الفواريقة بمركز ببا

في الحادث الأول لقي طفل مصرعه، إثر اصطدام قطار به قرب مزلقان الفواريقة بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، حيث تبين أن الطفل يدعى " عدى . م . ذ " 14 سنة،" 8 سنوات، مقيم مركز ببا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

وتبين أنه أثناء محاولة الطفل المرور من مكان غير مخصص لعبور المشاة، اصطدم به القطار وتسبب في وفاته في الحال، أثناء عودته لمنزله من المدرسة، حيث تبين أنه طفل في الصف الثالث الابتدائي.



مصرع جزار اصطدم به قطار جنوب بني سويف

وفي الحادث الثاني لقي جزار مصرعه، إثر اصطدام قطار به قرب مزلقان محطة ببا جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة، وتبين أن المتوفي يدعى " عويس م . ا" 45 سنة، مقيم مركز ببا ويبلغ 45 عاما من عمره، وجرى إيداعه مشرحة مستشفى ببا المركزي، وجرى تحرير محضر بالحادث.

يشار إلى أن مركز ببا شهد الأسبوع الماضي 3 حوادث وفاة إثر اصطدام قطارات بأشخاص ما بين مزلقانات ببا وسدس وطنسا .