الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوتين يخرج عن صمته ويهدد صحفيًا روسيًا حصل على نوبل للسلام

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تهديدا مبطنا للصحفي دميتري موراتوف، الذي نال الأسبوع الماضي جائزة نوبل للسلام عن أعماله في الصحافة الاستقصائية بصفته رئيسا لتحرير صحيفة "نوفيا جازيتا".

وفاز موراتوف بالجائزة مناصفة مع الصحفية الفلبينية ماريا ريسا. 

ودعا بوتين موراتوف إلى توخي الحذر، قائلا: "إذا ستر نفسه بجائزة نوبل كدرع ليخرق القوانين الروسية، فهو يعمل ذلك واعيا".

وجاء تصريح بوتين اليوم الأربعاء خلال فعالية بمنتدى أسبوع الطاقة الروسي.

ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية عن موراتوف 59 عاما قوله في وقت لاحق: إنه سيقبل الجائرة بغض النظر عن تصريحات الرئيس، مضيفا: "يمكن للدولة أن تفعل ما تشاء، لكننا سنقبل الجائزة، لن نتنازل عن الجائزة".

وذكرت لجنة نوبل النرويجية يوم الجمعة الماضي أن موراتوف والفلبينية ريسا نالا الجائزة لـ "جهودهما في حماية حرية التعبير، التي تمثل شرطا مسبقا للديمقراطية والسلام الدائم".

 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دميتري موراتوف الصحافة الاستقصائية نوفيا جازيتا

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وائل لطفي

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